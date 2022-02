– Jeg er her fordi jeg tror det er et av få steder der man nå kan gjemme seg i Kyiv. Alle andre steder er skrekkinngytende.

Det sier Bogdan Vojtenko til AP. Han er en av mange tusen som har tilbrakt natten og dagen på en av T-banestasjonene i Ukrainas hovedstad Kyiv.

De første innbyggerne begynte å trekke ned til T-banestasjonene allerede torsdag morgen, kort tid etter at Russland invaderte.

Utover gårsdagen kom det flere til og i løpet av fredag har enda flere søkt tilflukt.

Euhenia Lysenko og Anna Dudka har tilbrakt natten på en T-banestasjon i Kyiv. Foto: AP

– Panikk, hysteri og tårer

Euhenia Lysenko og Anna Dudka er bestevenner. Sammen har de tilbrakt en natt på en av stasjonene.

De forteller til AP om kaos og panikk da angrepet skjedde.

– Det var fullstendig panikk i morges (torsdag morgen, red.anm.). Hysteri. Tårer. Frykt for hva som skjer med slektninger.

De forteller også at mangelen på informasjon gjorde at folk usikre.

– Det var ikke klart hva man skulle gjøre, hvor man skulle flykte, hvordan man skulle oppføre seg, sier de to bestevenninnene.

Rulletrappene ned til stasjonene på T-banen i Kyiv kan ta over ett minutt. Foto: Kristian Elster / NRK

Verdens dypeste T-banestasjon

Også i Ukrainas nest største by, Kharkiv, har folk søkt tilflukt på T-banestasjonene.

Borgermesteren i Kharkiv oppfordret fredag morgen folk til å gjemme seg på stasjonene.

I både Kyiv og Kharkiv ble T-banen bygget på 1950-, 1960- og 1970-tallet. Det var under den kalde krigen og stasjonene skulle også kunne brukes som tilfluktsrom.

Den gang fryktet man atomkrig, og stasjonene ble bygget veldig dypt for å kunne motstå atombomber.

En av stasjonene, Arsenalna sentralt i Kyiv, er med sine 106,5 meter den T-banestasjonen som ligger lengst under bakken.

Fylt opp med hele familier

Borgermesteren i Kyiv, den tidligere tungvektsbokseren Vitali Klitsjko, ga tidligere i måneden ordre om å gjøre stasjonene klare til å ta imot folk.

Natt til fredag ble T-banen stoppet slik at folk kunne oppholde seg i ro på stasjonene.

Hele familier har trukket ned i undergrunnen, med tepper og soveposer.

Folk har tatt med seg mat, hunder og kryssord og forberedt seg på bli lenge under jorden.

Folk har tatt med seg soveposer og madrasser ned i T-banen i Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Kamper i Kyiv

Fredag er det meldt om kamper en rekke steder i hovedstaden. Ukrainske myndigheter sier at russerne har skutt raketter mot boligblokker i byen.

To boligblokker tok fyr etter at de skal ha blitt truffet av fallende vrakdeler fra et fly som er skutt ned.

Bilder fra ukrainske nødetater viser at en bygning med minst ti etasjer står i brann.

Borgermester Klitsjko sier at byen nå er inne i det han kaller en «forsvarsfase». Ukrainske styrker har inntatt stillinger en rekke steder i byen mens de venter på et ventet russisk angrep.

Det kan bli flere netter på T-banestasjonene for hovedstadens innbyggere.