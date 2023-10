Tusenvis døde etter jordskjelv i Afghanistan

Dødstallet fra jordskjelvene som rystet den vestlige delen av Afghanistan lørdag har steget til 2000, ifølge myndighetene. Tidligere lørdag meldte myndighetene om 1000 døde.

Det første skjelvet hadde en styrke på 6,3, ifølge US geological Survey. Minst åtte skjelv rammet områdene, med styrke på mellom 4,6 og 6,3. Det var deler av provinsene Herat, Farah og Baghdis som ble rammet.

Jordskjelvets episenter var 40 kilometer nordvest for byen Herat.

Bolighus rast sammen: Mange mennesker holder til i ruinene av husene sine, blant annet her i landsbyen Sarbuland i Herat-provinsen Foto: AFP

Det er rapportert at minst 1300 boliger er ødelagt. I tillegg skal det ha gått jordskred i nærliggende landlige og fjellrike områder. Mobilnettet er nede flere steder, noe som gjør det vanskeligere å få kontakt med dem som er berørt.

Herat

Herat regnes som Afghanistans kulturelle hovedstad og ligger rundt 120 kilometer øst for grensen til Iran. Byen har en befolkning på 1,9 millioner mennesker, ifølge tall fra Verdensbanken i 2019.

– Vi var på kontorene våre, og plutselig begynte bygningen å riste. Veggpuss begynte å falle ned, og veggene fikk sprekker. Noen vegger og deler av bygningen kollapset, forteller 45 år gamle Bashir Ahmad, som bor i Herat til AFP.

Herat: Folk samlet seg i gatene i byen etter det første skjelvet. Foto: AFP

– Jeg får ikke kontakt med familien min fordi nettet er nede. Jeg er bekymret og redd. Det var grusomt, sier han.

Verdens helseorganisasjon (WHO) i Afghanistan sa lørdag at de har sendt 12 ambulanser til Zinda Jan for å evakuere skadde til sykehus.

Mulla Janan Sayeeq, talsmann for det afghanske departementet for krisehåndtering. Foto: AFP

Mulla Janan Sayeeq, talsmann for det afghanske departementet for krisehåndtering, sier til Reuters at det foreløpige tallet på døde er oppe i 2053.

Det er den islamistiske Taliban-bevegelsen som kontrollerer regjeringen i Afghanistan.

– Myndighetene har registrert mange tusen skadde og over 1300 helt eller delvis ødelagte hjem, sier Sayeeq.

Redd for å gå innendørs

– Det var helt forferdelig, jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier 21 år gamle studenten Idrees Arsala til AFP.

Foto: AP

Han var den siste eleven som trygt evakuerte klasserommet i Herat lørdag ettermiddag.

Innbygger Abdul Shakor Samadi sier familien hans var redd for å gå inn i huset igjen som følge av skjelvet.

– Hus, kontorer og butikker står tomme, og det er frykt for nye jordskjelv, fortalte han lørdag.