Turist omkom i vulkanutbrudd i Italia

Den omkomne var fra Sicilia. En brasilianer ble også skadet. De to gikk tur sammen ved vulkanen, ifølge myndighetene.

– Vi så eksplosjonen fra hotellet. Det var et høyt drønn. Vil holdt oss for ørene og så kom det en stor askesky og feide over oss. Hele himmelen var dekket av aske, sier Michela Favorito, som jobber på hotell på østsiden av øya, til nyhetsbyrået Reuters.

Vulkanen på Stromboli er en av tre aktive vulkaner i Italia. Foto: Ansa / AP

Aktiv vulkan

Stromboli, som er en vulkanøy som ligger mellom Sicilia og det italienske fastlandet, er en stor turistattraksjon nettopp på grunn av vulkanen. Den er en av tre aktive vulkaner i Italia sammen med Etna på Sicilia og Vesuv utenfor Napoli.

Den italienske avisen La Republicca skriver at turistene som ble rammet, var på fottur i et område uten mobildekning da utbruddet skjedde.

To kraftige utbrudd kom fra vulkanen Stromboli onsdag. Foto: Ansa / AP

Hoppet i havet

Det oppsto panikk i landsbyen Ginostra, hvor flere titalls turister hoppet i havet, mens andre søkte ly i husene sine.

– Det var som å være i helvete. Det regnet ild fra himmelen, sier den lokale presten Giovanni Longo om utbruddet.

Ifølge det nasjonale instituttet for geofysikk (INGV) brøt det ut to store eksplosjoner fra den sørlige siden av vulkanens krater, noe som resulterte i en to kilometer høy røyksky, skriver NTB.