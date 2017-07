Tunisia gjør vold mot kvinner ulovlig

Den tunisiske nasjonalforsamlingen vedtok onsdag en lov som skal sette en stopper for all vold mot kvinner.

– Vi er veldig stolte over at Tunisia har klart å samle seg om et så viktig prosjekt, sier Naziha Laabidi, Tunisias kvinne-, familie- og barneminister.

Vold i alle former

Den nye loven skal innføres i 2018, og omfatter både fysisk, psykisk og seksuell vold.

Loven definerer vold mot kvinner i alle former som ulovlig og straffbart. Kvinner skal dermed blant annet få beskyttelse mot vold i nære relasjoner og trakassering på offentlige plasser. Begger er et utbredt problem i landet.

Ifølge Human Rights Watch oppgir 47 prosent av tunisiske kvinner at de minst en gang i løpet av livet har blitt utsatt for vold i nære relasjoner, men inntil nå har ikke slik vold vært ulovlig.

– Denne loven kommer til å beskytte oss mot trakassering på internett og på jobben. Det markerer starten på et progressivt og fritt Tunisia, sier Aïda Khemiri i organisasjonen Women Human Rights Defenders (WHRD) til SVT.

Voldtektsmenn slapp straff

Loven skal også gjøre det mulig å straffe arbeidsgivere som underbetaler kvinnelige ansatte, og gjøre det lettere for voldsofre å få rettshjelp og behandling for traumene.

En omstridt tradisjon i voldtektssaker står også for fall når den nye loven trer i kraft til neste år.

Til nå har voldtektsmenn kunnet unnslippe straff dersom de giftet seg med offeret sitt.

Tunisia har blitt ansett som et foregangsland for kvinners rettigheter i den arabiske verden, men sliter ifølge menneskerettighetsorganisasjoner med utstrakt diskriminering av kvinner i alle samfunnslag.

– Staten har nå erkjent at selv om du er voldelig mot en kvinne bak lukkede dører, står du likevel ansvarlig overfor resten av samfunnet. Handlingene dine rammer oss alle i form av usikkerhet, helse og vold, sier politikeren Sayida Ounissi.

Human Rights Watch applauderer den nye loven og håper den vil inspirere andre land i regionen.

– Marokko diskuterer nå også en lov mot vold i hjemmet. Algerie innførte en lov i fjor som kriminaliserer vold mot kvinner, men den er langt fra streng nok. Vi håper derfor at denne nye loven vil tvinge fram reformer i bekjempelse av vold mot kvinner i de arabiske landene, sier Amna Guellali i den tunisiske avdelingen av organisasjonen.