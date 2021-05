Trumps selskaper etterforskes videre

Påtalemyndigheten borer dermed dypere i tidligere president Donald Trumps forretningsliv og virke.

– Vi har informert Trump Organization om at vår etterforskning ikke lenger er en sivil gransking, sier Fabien Levy, talsperson for New Yorks justisminister Letitia James.

– Vi har nå startet en aktiv kriminaletterforskning av Trump Organization sammen med påtalemyndigheten på Manhattan, la Levy til.

Statsadvokat på Manhattan har de siste to årene etterforsket forretningsavtaler Trump gjorde i tiden før han ble president. Blant annet etterforskes det om Trump har blåst opp verdien av sine selskaper for å få gunstige lånevilkår og oppgitt en lavere verdi på sine eiendommer for å oppnå lavere skatt.

Justisministerens kontor ga ingen nærmere forklaring på hva som er årsaken til at etterforskningen har endret status og hvorfor det ble kunngjort offentlig.