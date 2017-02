I et eksklusivt intervju med nyhetsbyrået Reuters snakker den amerikanske presidenten for første gang siden han ble innsatt om landets atomvåpenarsenal.

– Jeg er det første til å ønske meg at ingen hadde atomvåpen, men vi kommer aldri til ligge bak noe land selv om det er et vennlig land, vi kommer aldri til å ligge bak i atomkraft, sier Trump.

– Det ville vært vidunderlig, en drøm hadde vært at ingen hadde atomvåpen, men om land skal ha atomvåpen, må vi være «blant de beste i klassen».

Nedrustningsavtalen New START som trådte i kraft i 2011 stiller krav til at både Russland og USA reduserer og begrenser sine strategiske offensive våpen. I intervjuet kaller Trump avtalen en ensidig avtale.

– Nok en dårlig avtale som landet har gjort, det være seg START, det være seg Iran-avtalen ... Vi skal begynne å gjøre gode avtaler, sier Trump.

Under intervjuet som ble gjort mens Trump satt bak skrivebordet sitt på Det ovale kontor «klagde» han også over Russlands utplassering av en ny type kryssermissil. På spørsmål fra Reuters svarer Trump at han vil ta opp spørsmålet med Russlands president Vladimir Putin neste gang de møtes.

Det er så langt ikke planlagt noe møte mellom de to presidentene.