Trump truer EU med 25 prosent toll på biler

Stefan Löfven er den første regjeringssjefen fra et EU-land som treffer USAs president etter at Trump sist torsdag varslet 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium

Da Europakommisjonens president varslet mottiltak, truet Trump med å øke tollsatsene på europeiske biler. Det skjedde på Twitter, og han nevnte ingen konkret tollsats. Før altså på kveldens pressekonferanse med Löfven. Nå snakker han om samme tollsats på biler som han planlegger på stål, 25 prosent.

Tyskland og Sverige vil rammes

Fra 2015 til 2016 økte Volvos personbilsalg i USA med 18 prosent. Det ble solgt 82.726 biler på det amerikanske markedet, som etter Kina er det nest største utenlandske markedet for bilprodusenten. Foto: PIERRE ALBOUY / Reuters

Ekstra toll på biler vil først og fremst ramme Tyskland. Men svenske Volvo er også sårbart, selv om bilprodusenten åpner sin første fabrikk i USA mot sultten av dette året.

Møtet mellom Trump og Löfven følges med argusøyne i EUs hovedsteder. I går la EU-kommisjonen fram en liste over 100 amerikanske produkter som EU kan innføre toll på dersom Trump gjør alvor av ny metalltoll.

De hundre aktuelle produktene utgjør nesten 27 milliarder kroner i import fra USA.

Svenske fly med amerikanske deler

Statsminister Löfven sa at frihandel er viktig for et lite land som Sverige. Han lot være å kritisere Trumps nye tollsatser direkte og viste til at det er EUs ansvar å svare på.

Derimot viste han til at svenske kampfly produseres med amerikanske innsatsvarer. – Når vi selger vårt kampfly, er innholdet rundt 50 prosent amerikansk, sa Löfven.

Han medga at det er overproduksjon av stål i verden, men viste til at EU bare produserer rundt 10 prosent, mens Kina står for omlag halvparten.

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, unnlot å gå i konfrontasjon med Trump over handelspolitikken. Stemningen på pressekonferansen ble derfor aldri spent, slik det var da Tysklands forbundskansler var gjest i Det hvite hus. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Klart Sverige har problemer med innvandring

Trump skapte furore rundt svensk innvandring på et folkemøte i Florida i februar i fjor. – Se hva som skjer i Sverige. Sverige, hvem ville trodd det? Sa Trump, for å trekke en parallell til terrorangrepene i Paris og Nice. Han refererte til noe som skulle ha skjedd dagen før.

Problemet var bare at det hadde ikke skjedd noe. Han hadde misforstått en historie på den konservative fjernsynskanalen Fox News.

Trump har innført kraftige begrensninger på innvandring til USA, og er svært kritisk til det han ser på som Sveriges altfor liberale innvandringspolitikk. Foto: SAUL LOEB / AFP

Desto mer oppsiktsvekkende var det at han på pressekonferansen med Löfven holdt fast på sitt syn, uten å medgi at han tok feil i den konkrete saken. – Klart Sverige har problem med innvandring. Jeg var en av de første som påpekte det, og jeg hadde rett, sa Trump.

Takket for hjelp i Nord-Korea

Trump takket for svensk hjelp til å få den amerikanske studenten Otto Wermbier ut av Nord-Korea. Wermbier ble arrestert i Pyongyang i 2016, og ble syk mens han satt i arresten.

Sverige har ambassade i den nordkoreanske hovedstaden, og ambassadøren hjalp til med å få Wermbier frigitt. Da var han allerede i koma, og gutten døde etter hjemkomst til USA.

Svenske sosialdemokrater misliker Trump

– Kan ikke noen jævel bare skyte Trump, skrev den sosialdemokratiske kommunepolitikeren Roland Peterson på Twitter tidligere i år. Meldingen vakte kraftige reaksjoner, også innad hos Socialdemokraterna.

Men Sveriges utenriksminister Margot Wallström har vært klar på at hun er uenig med Trump i flere saker.

Wallström «beklaget dypt» USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Sverige var det første EU-landet som anerkjente Palestina som en stat.

Wallström har også uttrykt bekymring over Trumps manglende sans for «flernasjonale løsninger» på globale problemer. USAs president har i mange sammenhenger, blant annet når det gjelder handel, sagt at han foretrekker å gjøre avtaler med enkeltland.

200 år med diplomatiske forbindelser

Men trass i sosialdemokratisk skepsis til Donald Trump hjemme i Sverige, var tonen mellom de to avspent og vennlig under den felles pressekonferansen.

Begge var inne på at de to landene feirer 200 år med diplomatiske forbindelser i år. – Vi deler verdier og interesser, sa Löfven. – Svenskene er veldig skarpe, var det siste Trump sa før han avsluttet pressekonferansen.

