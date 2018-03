Søreide kaller Trumps stål- og aluminiumstoll for «alvorlig og bekymringsfullt»

Presidenten sa torsdag at han vil signere handelstiltakene neste uke, ifølge New York Times.

Trump kan dermed oppfylle et av sine sentrale valgløfter, nemlig å være strengere overfor utenlandske aktører som konkurrerer mot amerikanske bedrifter.

USA vil innføre en avgift på 25 prosent på stålprodukter som importeres. På aluminium settes satsen til 10 prosent.

VARSLET HANDELSHINDRINGER: Den amerikanske presidenten Donald Trump varslet torsdag at han vil innføre strengere tollavgifter på import av stål og aluminium. Foto: Evan Vucci / AP

Både aluminium og stål er viktige eksportsektorer for Norge, med henholdsvis 33 og 16 milliarder kroner i eksportverdi i 2017. Men norsk eksport går i hovedsak til Europa. Likevel mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at det er grunn til norsk bekymring.

– Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har varslet innføring av handelshindre for aluminium og stål. Nasjonal sikkerhet som unnskyldning for proteksjonisme er ikke konstruktivt, skriver Eriksen Søreide i en pressemelding torsdag kveld.

Utenriksministeren sier at dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tjent oss godt i over 70 år, og øker risikoen for at andre land også stenger sine markeder.

Etterlyser «smart handel»

Det er imidlertid ikke kjent om de nye amerikanske avgiftene skal gjelde for all import, eller om den skal rettes mot bestemte land, slik som Kina.

– Stål- og aluminiumindustrien vår (og mange andre) har blitt desimert etter tiår med urettferdig handel og dårlig politikk med land rundtom i verden, skriver Trump på Twitter torsdag.

Der etterlyser han også «fri, rettferdig og smart handel».

Søreide på sin side er mest bekymret for de indirekte konsekvensene dette kan ha for norsk næringsliv, gjennom det hun beskriver som en forverring av en allerede krevende situasjon på de globale markedene.

– Ikke minst er vi sårbare dersom andre land velger å stenge sine markeder som respons på USAs varslede tiltak, sier utenriksministeren.

Rammer Kina

Tirsdag kunngjorde det amerikanske handelsdepartementet at de hadde konkludert med at importert aluminiumsfolie fra Kina selges i USA for mindre enn markedspris, og at produsentene tjener på subsidier fra Beijing.

Handelsminister Wilbur Ross. Foto: Mandel Ngan / AFP

– Denne administrasjonen har forpliktet seg til rettferdig og gjensidig handel, og vi vil ikke tillate at amerikanske arbeidere og bedrifter skades av urettferdig import, sa handelsminister Wilbur Ross i en uttalelse.

Kinas handelsdepartement har uttrykt «sterk misnøye» med tiltaket og sagt at de vil sette inn nødvendige mottiltak for å beskytte egne rettigheter og interesser «uten noe bevis», ifølge E24.

Tre forslag

Tidligere i februar la Trump-administrasjonen fram tre forslag til tollavgifter på stål og aluminium. En rapport fra handelsdepartementet hadde da konkludert med at USAs økonomiske sikkerhet er truet, skrev The Economist.

Ross presenterte da tre muligheter for Trump. Disse var enten å legge på en generell tollavgift på stål og aluminium som fraktes over grensa, å påføre enkelte land en enda høyere tollavgift eller å legge et tak på importvolumet.