EU svarer Trump: Toll på Harley-Davidson, bourbon og Levis

– Vi vil gjerne ha et rimelig godt forhold til USA, men vi kan ikke stikke hodet i sanden, sa presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker til tysk fjernsyn i dag.

I går sa USAs president Donald Trump at han i kommende uke innfører 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium fra utlandet.

Frykter handelskrig

Frankrike er blant de EU-landene som produserer aluminium for verdensmarkedet. Her fra Constellium-fabrikken i Biesheim, desember 2014. Foto: PATRICK HERTZOG / AFP

Det er ikke EU som rammes hardest, selv om de 28 EU-landene svarer for vel 20 prosent av den amerikanske stålimporten, ifølge Den tyske stålføderasjonen. Det er bare Tyskland som figurerer på lista over de ti største ståleksportørene til USA, med 3 prosent av importen.

Likevel er Juncker tøff i tonen. – Vi vil legge toll på Harley Davidson, bourbon og jeans, Levis. Jeg liker ikke å bruke ordet handelskrig, men jeg kan ikke se at dette ikke er krigslignende oppførsel, sa EU-kommisjonens president.

WTO advarer

Generaldirektøren i Verdens handelsorganisasjon, Roberto Azevedo, har lenge vært forsiktig med å svare på president Trumps gjentatte angrep på frihandel.

Men etter gårsdagens utspill er han «helt klart bekymret» og sier at «ingen har interesse av en handelskrig». Azevedo mener at de første reaksjonene på Trumps utspill viser at faren for en opptrapping er reell.

USA har i flere måneder dessuten blokkert nye utnevnelser til WTOs appellinstitusjon, og det truer organisasjonens evne til å kunne megle i tvister mellom medlemslandene.

En mann på vei inn i stålfabrikken til United States Steel Corporation i Clairton, Pennsylvania i morges. Fra 2000 til 2016 forsvant det 48.000 jobber i stålindustrien. 13.000 arbeidsplasser i aluminiumsindustrien har forsvunnet fra 2000 til nå. Men mye av forklaringen ligger i automatisering av produksjonen. Foto: SPENCER PLATT / AFP

En trussel mot nasjonal sikkerhet?

Ifølge WTOs regelverk kan medlemslandene innføre ekstraordinære tollsatser i tilfeller der den nasjonale sikkerheten er truet. Men lista skulle ligge høyt, hensikten var å beskytte et land mot «uvennlige» eksportframstøt som kan undergrave strategisk viktig produksjon, så som et lands forsvarsindustri eller energiproduksjon.

Nå hevder USAs forsvarsdepartement, med utgangspunkt i en rapport fra handelsdepartementet, at «den systematiske bruken av urettferdige handelsbetingelser som har som mål å bryte ned innovasjon og industrielle produksjon utgjør en risiko for vår nasjonale sikkerhet».

Notatet er signert av forsvarsminister James Mattis, og det er nettopp denne argumentasjonen som vil bli brukt overfor WTO og handelspartnere som protesterer.

Kan få smitteeffekt

EU-kommissær for handel, Cecilia Malmström, mener at USA forsøker å utnytte WTOs unntaksregler på en måte som vil skade WTO. Foto: GEORGES GOBET / Afp

EU-kommissær for handel, Cecilia Malmström, advarer mot å benytte seg av en unntaksbestemmelse beregnet for nasjonal unntakstilstand eller krig.

– Det risikerer å undergrave WTO og provosere andre land til å gjøre det samme, sier Malmström til avisa Financial Times.

Electrolux på gjerdet

Bedrifter som er avhengige av stål og aluminium som innsatsvarer i USA frykter nå økte priser.

Den svenske hvitevareprodusenten Electrolux har planlagt å investere 250 millioner dollar, rundt 2 milliarder kroner, i en fabrikk i Tennessee. Etter Trumps utspill i går er planene inntil videre lagt på is.

– Vi frykter konsekvensene for konkurranseevnen til våre amerikanske fabrikker, sier Electrolux i en uttalelse.

Canada reagerer

Canadas statsminister Justin Trudeau (t.v.) i et jovialt øyeblikk med president Donald Trump i Det hvite hus 11. oktober 2017. Trudeau gjør det han kan for å redde frihandelsavtalen NAFTA, som Trump har sagt må endres kraftig eller skrotes. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Canada svarer for 16 prosent av stålimporten til USA. – Toll på stål og aluminium er absolutt uakseptabelt, sa statsminister Justin Trudeau i dag.

Han mener at Trumps forslag vil føre til stor uro i markedet på begge sider av grensa. Men Trudeau er også overbevist om at regjeringen vil klare å «forsvare industrien». Det kan i praksis bety å finne nye markeder.

I EU er de bekymret for at stål produsert med tanke på det amerikanske markedet vil finne veien til EU-landene og dermed bidra til å undergrave europeisk stålindustri.

Handelskommissær Malmström sier at EU i så fall kan komme til å følge etter og innføre toll på stål og aluminium.