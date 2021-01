Trump stilles for riksrett på ny. Men kan han bli dømt denne gangen?

Demokraten Nancy Pelosi har i ettermiddag startet riksrettssaken mot president Donald Trump. Sammen med en lang rekke andre Demokrater har hun lagt fram ett tiltalepunkt for underhuset i den amerikanske nasjonalforsamlingen, Representantenes hus. Pelosi er leder i Representanthuset, såkalt «speaker», og den tredje mektigste politikeren i USA, etter presidenten og visepresidenten.

Oppildnet til opprør

Det ene tiltalepunktet har fått overskriften «Oppildnet til opprør». Her beskrives det hvordan Trump den 6. januar oppfordret massene til å angripe kongressbygningen for å stanse godkjenningen av Joe Biden som USAs kommende president.

Nye videoer florerer nå på nett og sosiale medier, med nye vinkler på hva som skjedde da Kongressen ble stormet den 6. januar. Politiet kjempet sterkere enn først antatt, og mobben var mer voldelig enn du trodde. Du trenger javascript for å se video.

Opprørerne «vandaliserte Capitol (kongressbygningen), såret og drepte politifolk, truet de folkevalgte medlemmene av Kongressen, visepresidenten og kongresspersonale». De var også skyldige i «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger». Fordi Trump hisset dem opp til å gjøre dette i sine tweets etter valget 3. november og direkte til massene på folkemøtet utenfor Det hvite hus onsdag 6. januar.

Undergraver valgresultatet

Det ene tiltalepunktet inneholder også anklager mot Trump for å ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget i 2020».

Her nevnes spesielt telefonsamtalen med statssekretæren i delstaten Georgia, hvor Trump ba myndighetene der om «å finne nok stemmer til å kunne endre valgresultatet i Georgia».

Den foreslåtte tiltalen konkluderer med at Trump har «demonstrert at han er en trussel mot nasjonal sikkerhet, mot demokratiet og grunnloven hvis han får lov til å fortsette i stillingen».

Se hele tiltalen her hos CNN.

Kan bli vedtatt denne uken

Etter at forslaget til tiltale om riksrett er lagt fram, må det gå minst 48 timer før Representanthuset kan stemme over det. En slik avstemning kan først komme på onsdag. Muligens vil den ikke bli holdt før torsdag.

Siden Demokratene har flertall i Representanthuset, er det nærmest helt sikkert at tiltalepunktet blir vedtatt. Også flere Republikanere ventes å støtte tiltalen, og det kreves kun rent flertall (mer enn halvparten av stemmene) for at den skal vedtas.

FLAGGER: Trump-tilhengere utenfor Kongressen i forrige uke. Fire døde i de voldelige opptøyene, og en politibetjent døde senere av skadene har ble påført. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Deretter skal tiltalen om riksrett sendes til Senatet, overhuset i nasjonalforsamlingen. Her kreves det to tredjedels flertall for en fellende dom. Republikanerne har flertallet i Senatet, og Demokratene trenger minst 17 Republikanske senatorer for å få dømt Trump. Hittil har kun to Republikanske senatorer sagt at de mener Trump bør fjernes.

Vil dømmes etter at Biden er innsatt

Fram til Joe Biden er innsatt som president 20. januar – og den nye Kongressen samles – vil Republikanerne ha flertallet og styringen i Senatet. Nåværende leder Mitch McConnell sier at rent formelt kan riksrettssaken tidligst starte 19. januar. Det betyr at vedtak om en eventuell dom først kan skje etter at Biden er innsatt og flertallet i Senatet overtas av Demokratene.

Biden: – Det er bra at han ikke møter opp Du trenger javascript for å se video.

Mange av Demokratenes senatorer ønsker at man straks skal fortsette riksrettssaken etter Bidens innsettelse. Andre mener at den bør utsettes til etter at Biden har sittet i 100 dager. På den måten kan det nye Senatet først få konsentrere seg om viktige saker som å rett opp økonomien og bekjempe koronapandemien.

Hvorfor dømme etter at han har gått av?

Mange lurer på hva som er hensikten med å dømme en president fra stillingen sin etter at han har forlatt den. Demokratene sier at det er to viktige årsaker til at de vil gjennomføre riksrettssaken:

Hvis Trump blir dømt, kan han ikke etterpå få politiske verv. Det betyr at han ikke kan stille som presidentkandidat i 2024

For det andre ønsker de å statuere et eksempel. Ingen skal kunne forårsake et slikt angrep på demokratiet i USA uten at det får konsekvenser. Selv om han ikke blir dømt, vil det være et tap av ære og status å bli stilt for riksrett for andre gang.

Ikke nok støtte til umiddelbar fjerning av Trump

Leder Pelosi i Representanthuset har i dag også bedt visepresident Mike Pence å sette i verk paragraf 4 i grunnlovstillegg 25. Den sier at visepresidenten og halvparten av regjeringen kan avsette presidenten midlertidig fordi han ikke ere egnet til å sitte i stillingen.

Pence har ikke svart på dette, og Republikanerne i Kongressen har også gått mot å sende en formell henvendelse fra de folkevalgte til Pence om å sette dette i verk.

Demokratene vil likevel gjennomføre en avstemning på onsdag over et forslag hvor man formelt ber Pence om å iverksette den midlertidige avsettingen av president Trump