Trump raser mot blokkert innreiseforbud: – Latterlig!

Presidentordren som ble utstedt av Donald Trump for en drøy uke siden medførte at 60.000 visum ble annullert for borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

Flere opplevde å bli holdt igjen på flyplasser og nektet plass på flyene sine, og det var fullstendig kaos på flere amerikanske flyplasser etter at forbudet ble innført på kort varsel.

Trump har blitt truet med søksmål, og er blitt møtt med motstand fra flere domstoler i USA. Natt til lørdag ble reiseforbudet blokkert av en føderal dommer i Seattle.

Det hvite hus sendte sent fredag kveld ut en uttalelse der de kalte avgjørelsen «skandaløs». Ordet ble senere fjernet fra uttalelsen.

– Justisdepartementet vil så fort som mulig be om en nødutsettelse av denne skandaløse avgjørelsen, og forsvare presidentens ordre, som vi mener er rettmessig og passende. Ordren har hjemmel i grunnloven, og presidenten har et ansvar for å beskytte den amerikanske befolkningen, sa pressetalsmann Sean Spicer.

Trump skriver selv på Twitter at meningene til «denne såkalte dommeren» er latterlige, og at avgjørelsen vil bli omgjort.

SAS: Har ikke fått beskjed

Lørdag morgen ble det klart at flyselskapene Qatar Airways og Air France gjenåpnet avgangene til USA som følge av dommen i Seattle.

Customs and Border Protection i USA har også informert amerikanske flyselskaper om at de kan slippe inn passasjerer som tidligere ble nektet å reise, skriver The Guardian.

SAS får ikke vite hvorfor noen passasjerer blir nektet å reise til USA, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen. Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier til NRK at de ikke har fått noen beskjeder eller instrukser fra amerikanske myndigheter.

– Vi har ikke fått konkret beskjed om at endringene er gjort. Våre systemer kommuniserer med det amerikanske. Hvis de gjør en endring, vil den automatisk berøre våre systemer, sier han.

Ifølge Johansen får heller ikke SAS beskjed om hvorfor en passasjer eventuelt blir nektet å reise til USA.

– Vi utøver på en måte grensekontroll for myndighetene, men har ingen rolle i det og kan ikke påvirke om en passasjer blir avvist. Det er viktig å ha papirene i orden, og være sikker på det i forkant. Selv om man har fått godkjent en ESTA-søknad, er det lurt å sjekke om det har vært en endring i tillatelsen, sier han.