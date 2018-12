Trump oppretter romkommando

Den amerikanske presidenten har i de siste ni månedene snakket om det han kaller «Space Force», altså en romstyrke. Han har under massemønstringer fått god tilbakemelding når han nevner dette.

Publikum har det med å rope «Space Force, Space Force» i takt.

FÅR IKKE DETTE: Hverken romkommandoen eller romstyrkene vil innebære noe slikt. De skal styre med det amerikanerne allerede har i rommet. Foto: JOHN THYS / Afp

I juni gikk han så langt at han ga den øverste militære ledelsen beskjed om å opprette romstyrken, men det kunne de ikke gjøre på stående fot. Fra før har landet hæren, luftforsvaret, marinen, marinestyrkene og kystforsvaret.

Å opprette en ny våpengren krever godkjennelse fra nasjonalforsamlingen, Kongressen, og det kan være vanskelig å få til for Trump, skriver Washington Post.

Det har kommet kritikk mot forslaget, blant annet fordi det vil koste mye penger. Selve tankegangen har også møtt mye motstand, blant annet fra astronauten Mark Kelly, som mener det er dumskap fordi arbeidet allerede blir gjort.

Skal ha ansvaret for rommet

En ny kommando kan presidenten få til med et pennestrøk. Det var det han gjorde i dag. Romkommandoen vil fungere som et byråkrati som i prinsippet skal sørge for at alle involverte trekker i ønsket retning.

Den nye kommandoen kan komme til å koste så mye som 800 millioner dollar i de neste fem årene, skriver AP.

ROMKOMMANDO: Dette er fra luftforsvarets nåværende operasjon. Den vil være en viktig brikke i arbeidet videre. Foto: RICK WILKING / Reuters

Kommandoen skal ha kontroll over forsvarets romrelaterte aktivitet. Det er et bredt spekter av forskjellige operasjoner som fortsatt vil tilhøre våpengrenene.

En slik kommando har vært i drift før. Den ble opprettet i 1985 og avviklet i 2002 for å blant annet frigjøre midler til å kunne føre krigen mot terror. Luftforsvaret tok over mye av funksjonen til kommandoen i form av det som kalles «Air Force Space Command».

Bekymring for satellittene

Tankegangen om å opprette et styrende ledd som skal ha ansvaret for romvirksomheten har fått fornyet kraft de siste årene. Bakgrunnen er hvor sårbare de amerikanske militære satellittene egentlig er. En høyteknologisk fiende vil relativt lett kunne ødelegge dem. Samtidig har det blitt klart at det

IKKE SOLIDE GREIER: Dette er den nyeste utgaven av de amerikanske GPS-satellittene. Den skal skytes opp onsdag ettermiddag. Det er forsvaret som eier den, og de har ingen muligheter til å forsvare den når den er ute i rommet. Foto: Patrick H. Corkery / AP

amerikanske forsvaret har gjort seg nesten helt avhengige av satellitter.

I løpet av de siste årene har det kommet kritikk mot det amerikanske luftforsvaret på grunn av det som blir sett på som manglende vilje til å ta grep for å forsvare satellittene.

Anklagen er at luftforsvaret er mye mer interessert i å bruke penger på fly enn på satellittforsvar. Det skriver AP.