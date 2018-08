Ber Trump-tilhengere stemme over romforsvarlogo

Som en måte å feire presidentens store annonsering, vil 2020-kampanjen begynne å selge nye effekter med logoen til det nye amerikanske romforsvaret.

I en mail sendt til medlemmer av «Trump Make America Great Again Committee» tirsdag ber Brad Pascale, som er sjef for digitale medier for Trumps presidentkampanje i 2016 og 2020, Trump-tilhengerne stemme over hvilken logo det nye amerikanske romforsvaret skal ha.

Foto: Skjermdump/Thomas Watkins / Twitter

«Venner, President Trump vil ha et romforsvar – en banebrytende anskaffelse for fremtidens USA, og den siste grense», skriver Pascale i mailen.

«Men først må det tas en endelig beslutning om hva slags design vi skal bruke for å feire presidentens nye romforsvar – og han ønsker at du skal få si din mening. Stem på din favorittlogo», fortsetter han.

Vil ha romforsvar

Torsdag la visepresident Mike Pence frem et forslag om at USA skal opprette et eget forsvar i verdensrommet. Ifølge Pence vil romforsvaret bli opprettet i løpet av 2020, og skal bli en sjette avdeling i USAs forsvar.

– Fred kommer bare gjennom styrke. I det ytre rom, kommer USAs romforsvar til å være den dominerende styrken i mange år framover, sa Pence.

USAs president Donald Trump viste i flere Twitter-meldinger sin støtte etter at Pence presenterte forslaget på en pressekonferanse.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men forslaget må behandles av Kongressen før det kan tre i kraft.

Kritikk i sosiale medier

I sosiale medier har både forslaget om et romforsvar, og foreslåtte logoer til det eventuelle forsvaret fått kritikk.

Demokraten Bernie Sanders mener at et forsvar i verdensrommet er en feilprioritering.

– Kanskje, bare kanskje skal vi sikre oss at folk ikke dør fordi de mangler helseforsikring, før vi bruker milliarder til å militarisere det ytre rom, skriver han på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også logoene blir kritisert i sosiale medier, både for å være for like det amerikanske romfartsprogrammet Nasa sin logo og for at det på den ene logoen står «Mars venter».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge BBC har suvernirbutikken til Det hvite hus allerede begynt å ta forhåndsbestillinger av «Space Force» minnemynter.