Trump og Putin: – Ingen militær løsning på Syria-konflikten

USAs og Russlands president rakk bare å utveksle håndtrykk og å småprate litt under toppmøtet i Da Nang. Politiske samtaler ble det ikke tid til.

Uttalelsen om Syria ble forberedt av utenriksministrene Rex Tillerson og Sergej Lavrov, og godkjent av de to presidentene på tampen av Stillehavstoppmøtet.

Bevare Syrias enhet

USA og Russland er enige om at diplomati er den eneste mulige veien å gå for å skape fred i Syria.

– Det er ingen militære løsninger på Syria-konflikten, heter det i det felles dokumentet.

De to presidentene er enige om at den FN-styrte Genève-prosessen er grunnlaget for det videre forhandlingene i Syria-konflikten. Foto: Hau Dinh / AP

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier til russiske medier at det er enighet om å bevare Syrias uavhengighet og enhet som land.

Kampen mot IS

USA og Russland bekrefter at begge land ønsker å bekjempe terrorgruppen Den islamske stat, og de er enige om å styrke det militære sambandet å unngå å skade hverandres styrker.

Ifølge den syriske regjeringshæren ble IS denne uken drevet ut av Albu Kamal, den siste byen gruppen kontrollerte i Syria.

IS-terroristene skal nå bare ha kontroll over noen landsbyer, og ekspertene mener de kan bli helt nedkjempet i løpet av de neste ukene og månedene.

Humanitær hjelp

I dokumentet fra Trump og Putin oppfordres alle FNs medlemsland til å øke sine bidrag for å møte de humanitære behovene i Syria.

Begge landene har luftstyrker i det krigsherjede landet. Men Russland støtter de syriske regjeringsstyrkene, og USA støtter ulike opprørsgrupper.

Men både USA og Russland, samt deres allierte på bakken deltar i kampen mot IS.

FN-prosess

Syriske myndigheter hevdet denne uken at de har vunnet krigen mot Den islamske staten. Foto: AP

Et nederlag for IS i Syria kan åpne nye muligheter for en fredsløsning, selv om USA og Russland er uenige om det meste – særlig når det gjelder den syriske presidenten Bashar al-Assads fremtid.

I det nye felles dokumentet er det likevel enighet om at den FN-styrte Genève-prosessen er grunnlaget for den videre forhandlingsprosessen.

FN-ledede samtaler om Syria skal holdes i Genève den 28. november, ifølge FNs spesialutsending Staffan de Mistura.

Resolusjon 2254

Presidentene Trump og Putin viser til FN-resolusjon 2254 som retningslinje for det videre arbeidet med en fredsløsning for Syria.

Denne resolusjonen ble vedtatt av FNs sikkerhetsråd for to år siden, og har som mål å innsette en overgangsregjering, holde frie valg og få vedtatt en ny grunnlov i det krigsherjede landet.

Men det viktigste spørsmålet holdes åpent: Fremtiden for Bashar al-Assad – mannen svært mange mener bærer det tyngste ansvaret for tragedien i Syria.