Trump og Putin møttes to ganger under G20

Den amerikanske presidenten møtte sin russiske motpart, Vladimir Putin, to ganger under G20-toppmøtet i Hamburg, bekrefter Det hvite hus tirsdag.

Det var allerede kjent at de to presidentene møttes under G20 møtet 7. juli. Det var første gang Trump og Putin møttes ansikt til ansikt.

Hvor lenge møtet varte eller hva som ble diskutert, ble det ikke opplyst om, men Det hvite hus sier det dreier seg om en privat middag under G20-møtet og at de to presidentene snakket sammen mot slutten av kvelden.

Ifølge The Washington Post skjedde møtet mellom de to presidentene et stykke ut i en felles middag på kvelden, samme dag som de to hadde sitt første offisielle møte.

Middagsmøtet skal ha skjedd spontant ved at Trump forlot sin plass ved bordet og satte seg i en ledig stol ved siden av Putin. Kilden som bekrefter dette møtet er en seniorrådgiver i Trumps administrasjon, skriver avisa.

Det var ikke pressefolk til stede under denne middagen.

Middagssamtalen ble først kjent mandag da Ian Bremmer, president i New York-baserte Eurasia Group, skrev om det i et nyhetsbrev til sine kunder. Bremmer sa at møtet begynte «halvveis inn i middagen» og varte rundt en time.

Trump alene under uformell prat

De eneste som hørte hva som ble sagt i denne uformelle og hittil ukjente samtalen, var Trump, Putin og Putins offisielle tolk. Trump hadde under middagen kona til den japanske statsministeren Shinzo Abe til bords, og hadde med seg en japansk-talende tolk under middagen. Da han forlot fru Abe og flyttet seg til Putin, var han uten tolk.

Det hvite hus benekter at møtet varte så lenge som en time. De kaller det en «kort samtale», og avviser insinuasjoner om at dette andre møtet skal ha vært forsøkt hemmeligholdt. Ifølge pressesekretær Sean Spicer skal møtet ha vært mye kortere og bare inneholdt sosialt småprat.

Det foreligger ikke noe offisielt amerikansk referat fra samtalen, siden den eneste amerikaneren som var til stede var Trump selv.

The New York Times skriver at eksperter på amerikansk-russiske forhold sier dette er bekymringsfullt fordi det sår usikkerhet omkring hva som ble sagt.

Møtet mellom de to presidentene tidligere på dagen avfødte forvirring rundt hva det var enighet om. Putin antydet etter møtet at Trump hadde akseptert Russlands benektelse av at de hadde stått bak noen innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Til stede på dette offisielle møtet var, i tillegg til de to presidentene og deres to tolker, også USAs utenriksminister Rex Tillerson og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Trump sier pressen visste om møtet

Tirsdag kveld lokal tid tvitrer presidenten selv at middagsmøtet ikke var noe nytt.

– Nyheten om middagen med Putin er «syk». Alle G20-lederne, og deres ektefeller, ble invitert til middag av den tyske statsministeren. Dette visste pressen! skriver Trump.

Videre skriver han at «falske nyheter» stadig blir verre.

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte pressen for å gi et referat fra det første møtet, fortalte han at det ble en «robust og langvarig» ordveksling. Den første samtalen mellom Trump og Putin i Hamburg varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

Foreslår ny ambassadør til Russland

Jon Huntsman jr. er Trumps kandidat til ny Moskva-ambassadør. Foto: DOUGLAS C. PIZAC / AP

Trump ønsker John Huntsman jr., tidligere guvernør i Utah, som ny ambassadør til Russland.

Huntsman har vært ambassadør for USA to ganger tidligere. Først som ambassadør til Singapore under George H.W. Bush og deretter til Kina under Barack Obama.

Dersom Huntsman blir USAs ambassadør til Russland, skjer dette samtidig som det pågår etterforskning rundt forholdet mellom de to landene under valgkampen.