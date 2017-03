Kilder: Trump-teamet visste at rådgiver var betalt lobbyist

Trumps talsmann Sean Spicer sa torsdag at Trump var «helt ukjent» med at Flynn drev betalt lobbyvirksomhet for et selskap med bånd til tyrkiske myndigheter da han i januar utpekte ham til nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Fredag bekreftet imidlertid en kilde i Det hvite hus, samt en kilde med kjennskap til diskusjonen som fant sted mellom Trumps overgangsteam og Flynns representanter før utnevnelsen, at lobbyvirksomheten var kjent overfor nyhetsbyrået Ap.

På den daglige pressekonferansen i Det hvite hus fredag fikk Spicer spørsmål om Trumps overgangsteam utviste dårlig dømmekraft ved å utnevne Flynn i utgangspunktet.

– Han har en plettfri CV og en lang militærkarriere. Det er opp til den enkelte å vurdere hva de må melde inn, eller ikke. Det er noe de må konsultere med advokatene sine, og ikke opp til overgangsteamet å avgjøre, sa Spicer, som står fast på at president Trump selv ikke kjente til problematikken.

Trumps presserådgiver på fredagens pressekonferanse. Spicer måtte avvise at han drev promo for TV-serien House of Cards, etter å ha møtt opp med pinnen med det amerikanske flagget opp ned. Foto: Andrew Harnik / AP

– Stoler på at alle har fylt ut skjemaene

En av reporterne på pressekonferansen stilte også spørsmål ved overgangsteamets dømmekraft ved ansettelsen, og om Trump kan være sikker på at ikke flere i rådgiverteamet hans har drevet lobbyvirksomhet.

– Vi stoler på at alle har fylt ut de riktige skjemaene. Vi gjorde det riktige, som var at vår advokat sa at han måtte få råd fra sine advokater. Senere fylte han ut de riktige skjemaene. Vi gjorde alt riktig, sier Spicer.

Flynn fikk sparken etter få uker som nasjonal sikkerhetsrådgiver, men det var etter avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.

Tirsdag registrerte Flynn seg som såkalt utenlandsk agent hos justisdepartementet i Washington og bekreftet da å ha tjent drøyt 4,5 millioner kroner som lobbyist for selskapet Inovo BV. Pricer hevdet fredag at Trump først ble klar over de uheldige bindingene da Flynn registrerte seg som utenlandsk agent.

Flynn opplyste samtidig at han hadde møter med Tyrkias utenriksminister og andre representanter som et ledd i oppdraget.

– Trump har gjort mye på 50 dager

Pressesekretær Spicer begynte for øvrig sin pressekonferanse fredag med å framsnakke alt Trump har fått til i løpet av sine første 50 dager som president. Spicer viste blant annet til at arbeidsledigheten i USA har falt på tiende måned på rad, og nå er på 4,7 prosent, ifølge fra arbeidsdepartementet.

Spicer viste også til at Trump har lovet økte bevilgninger til militæret, lagt frem en plan for å bekjempe Den islamske staten og en plan for å avvikle «Obamacare». Spicer viste også til det omstridte innreiseforbudet.

– Trump har gjort mye for sikre at folk som prøver å skade oss, ikke skal få lov til å komme inn i landet, sier Spicer.

Flere delstater har allerede slått seg sammen for å be en føderal dommer om å blokkere det nye, reviderte innreiseforbudet.

PS: Innledningsvis i fredagens pressekonferans måtte Trumps pressesekretær også avvise at han drev promo for TV-serien «House of Cards», etter å ha møtt opp til med sin pin med amerikanske flagget opp ned. House of Card skaper Beau Willimon tok tidligere denne uken til orde for å stenge Trumps Twitter-konto.