– Trump mener han aldri kan gå for langt. Det finnes ikke noen grense for hvor langt han kan gå lenger, sier en innflytelsesrik demokrat til redaktør for det politiske nyhetsnettstedet Axios Mike Allen.

Den ledende kilden vil ikke stå fram ved navn. Det er sensitive og vanskelige tider i det demokratiske partiet. Og USAs president gjør det ikke lettere.

I helga tvitret han at fire progressive demokrater i Representantenes hus kan reise hjem «til sine dysfunksjonelle opprinnelsesland.»

Tre av de fire: Alexandria Ocasio-Cortez, Aryanna Pressley og Rashida Tlaib er født i USA. Den fjerde er somaliskfødte Ilhan Omar.

«Troppen» i kongressen: Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez og Ayanna Pressley. Foto: AP

De første reaksjonene på Trumps utspill var som vanlig sjokk og vantro fra demokrater og fra de store amerikanske mediene. Kongressleder Nancy Pelosi beskyldte Trump for å være rasistisk og forsøket å gjøre usa «hvitt igjen»

Hodepine for Pelosi

Men den samme lederen for det demokratiske flertallet i Representantenes hus har selv vært i åpen strid med de fire kvinnene som kaller seg «the squad» eller «troppen» og er selverklærte minoritetsaktivitister og sosialister i den amerikanske kongressen. To av dem er muslimer, Rashida Tlaib med palestinsk-amerikansk bakgrunn og Ilhan Omar som er født i Somalia.

Den største stjernen av de fire, Alexandria Ocasio-Cortez fra New York har foreldre fra Puerto Rico.

Alle fire har brukt Trumps metode etter at de ble politikere i fjor høst. Gjennom intens bruk av Twitter og Instagram har de blitt svært godt kjent blant publikum.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Upopulære frontfigurer

Det synes nå på meningsmålingene, og er ikke betryggende for demokratene.

I en intervjuundersøkelse blant 1000 velgere som ikke har bestemt seg i delstater demokratene trenger å vinne til neste år svarer hele 74 prosent at de godt vet hvem Alexandria Ocasio-Cortez er.

Men bare 22 prosent av de spurte sier at de liker henne.

For somalisk-amerikanske Ilhan Omar fra Minnesota er tallene enda mer nedslående.

53 prosent sier at de kjenner navnet hennes, men bare 9 prosent sier at de liker henne.

Begge kvinnene står langt til venstre i partiet og går inn for en sosialdemokratisk omfordelingspolitikk.

69 prosent av velgerne i undersøkelsen sier at de ikke liker sosialisme.

–Sosialisme er giftig for disse velgerne, sa en demokratisk leder til Axios.com da undersøkelsen ble omtalt.

Misnøyen med de fire kvinnene er sterk i enkelte velgergrupper demokratene ønsker å nå.

Samtidig oppfatter de samme gruppene nå at Alexandria Ocasio-Cortez nærmest er blitt partiets ansikt utad.

Nesten tre av fire demokrater i vippestater vet hvem 29 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez er, ifølge måling. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

«Oss» mot «dem»

Valgkampen foran valget neste år er i full gang, og for Donald Trump dreier den seg om å skape et bilde av at det er «oss» mot «dem».

Det er det republikanske partiet, i stadig større grad et parti for hvite velgere, mot demokratene, som i stadig større grad er partiet til en voksende minoritetsbefolkning.

Det har i mange år vært særdeles politisk ukorrekt i USA å uttale seg direkte nedsettende om mennesker fra minoritetsgrupper. Aller mest å hevde at hvite borgere er mer amerikanske enn andre.

Denne grensen har Trump allerede krysset mange ganger. Det utløser alltid solid mediedekning, men på meningsmålingene ser det ikke ut til å skremme velgere bort fra Trump.

Trump sier gjerne det tidligere amerikanske presidenter ikke har våget å si.

New York Times-kommentator Peter Baker mener tonen hans mangler en parallell i amerikansk historie.

Trump ber kvinnene unnskylde

Etter tvitringen mot kvinnene innledningsvis har Trump gjort alt annet enn å legge seg flat.

I stedet ber han de fire kongresskvinnene be USA, ham selv og Israel om unnskyldning for å selv å ha spredt rasistisk hat de siste månedene.

Alle de fire politikerne har sagt at de ønsker å stille Trump for riksrett, og flere av dem har uttalt seg kritisk om Israel.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump fortsetter altså sine angrep på kvinnene og får enda mer oppmerksomhet for dette.

Kanskje håper han at uttalelsene hans vil bidra til at spørsmålet om hvor langt til venstre det demokratiske partiet bør gå i jakten på sin neste presidentkandidat og hvor mye partiet bør fokusere på minoritetsspørsmål vil bli hevet enda høyere opp på agendaen.

Om to uker møtes demokratenes presidentkandidater til ny debatt. Da er det ikke usannsynlig at angrepet på Ocasio-Cortez og co. vil bli et tema.