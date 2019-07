Trump-leiren latterliggjør Pelosi og Ocasio-Cortez-krangel

Lederen for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, jobber nå på spreng for å samle partiet før sommerens og høstens viktige budsjettavstemninger i Kongressen.

Men alle er ikke enige om hvilken retning partiet skal ta.

Kamp om partiet

Det tok skikkelig fyr denne uken.

– Disse folkene har sitt publikum uansett, de har sin Twitterverden, men de har ingen støtte. De er bare fire mennesker og det er akkurat så mange stemmer de fikk, sa Pelosi til New York Times i helgen.

Da svarte «disse menneskene» akkurat slik de kan.

De kalles bare «The Squad», Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. De er unge, de er liberale og de er kvinner med minoritetsbakgrunn.

Alle i sin første periode i Representantenes hus.

Mange mener de er Demokratenes fremtid. Andre mener de bare splitter partiet og meler sin egen kake. De er uansett ikke redde for å si og tvitre sine meninger.

Nå kjempes det en intens kamp om hvordan det demokratiske partiet best er rustet i kampen mot Donald Trump i neste års presidentvalgkamp.

– Dette er den uunngåelige spenningen mellom de progressive som kjemper for sin ideologi,– og en leder med mange ulike prioriteringer, sier Steve Israel, en tidligere demokratisk Kongressrepresentant fra New York til New York Times.

Andre ser på dette som et generasjonsoppgjør.

–Disse nykommerne slår seg opp og er i ferd med å danne en bevegelse. Jo mer støtte denne bevegelsen får jo mer vil de overbevise Pelosi, sier den tidligere talsmannen for Hillary Clinton, Brian Fallon, til samme avis.

Uenig om politikk

Bakgrunnen for denne siste og klart mest offentlige kranglingen mellom Pelosi og «The Squad», kom etter at lederen for Demokratene i Representantenes hus syrlig kommenterte at de fire kvinnene ikke hadde klart å overbevise andre partifeller om å stemme mot en nødhjelpspakke, som blant annet skal avlaste situasjonen i mange delstater langs grensen til Mexico.

De fire argumenterte for at hele pakken på rundt 40 milliarder kroner vil bidra til å støtte Trumps kamp mot migrantene. Det fikk de ikke støtte for, og loven ble vedtatt. Mot fire stemmer.

Dermed var det fullt fyr i det Demokratiske teltet. Så kan det hende at dette teltet allerede var dynket i bensin etter tidligere krangler om hva Demokratene skal mene om riksrett mot Trump, Green New Deal, kampen for å heve minstelønnen og penger til grenseområdene.

Trumps fordel

I motsatt ende av Pennsylvania Avenue fra Kongressen i Washington sitter kanskje den store vinner i denne krangelen.

– Hvis dette fjerner fokuset fra Donald Trump og utvikler seg til en alle-mot-alle i det Demokratiske partiet, så kan det bli veldig skadelig, sier Israel.

Og Trumps rådgivere er fullstendig klar over hvilken gavepakke de er i ferd med å bli servert.

– Jeg tenker at dette er fire ferske demokrater som Nancy Pelosi nå setter på plass. Det hele er et «Major Meow Moment» og en «Catfight» som bare latterliggjør dem som stemte ned nødhjelpspakken som ble støttet av Demokratene, sa Kellyanne Conway ifølge Politico.

Og svarene kom selvfølgelig ganske umiddelbart.

Splitta parti

Men bak lukkende dører og anonymt siteres demokratiske representanter i Kongressen på at Pelosi er en superhelt, som setter de progressive nykommerne på plass, mens andre mener at hennes uttalelser bare har fyrt opp venstresiden i partiet som mener Pelosi heller burde fokusert på Trump enn å slåss med sine egne i Kongressen.

– Dette ser ikke bra ut. Pelosi har tradisjonelt sterk støtte blant de liberale, så hun kan ikke kutte disse båndene, men hun kan telle stemmer og hun er et råskinn, sier den tidligere rådgiveren til Hillary Clinton, Brian Fallon, som nå jobber for den progressive gruppen «Demand Justice»

– Jeg tror dette handler, mer enn noe annet, om at denne delen av partiet ønsker å være noe mer enn en protest-fløy og ha reel makt i partiet. Da trenger de mer støtte slik at Pelosi ikke har noe valg, sier Fallon til New York Times, som også spurte AOC om hva hun mener om Pelosi.

– Jeg var valgt inn for å gjøre en jobb, men jeg respekterer også at hun også bare gjør sin jobb, svarer Ocasio-Cortez.