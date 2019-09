Trump kan ha brutt loven ved å vise fram et manipulert kart

Kartet Donald Trump viste fram i natt viser det som kalles usikkerhetssonen i forbindelse med orkanen Dorian. Det var et kart som ble produsert av det statlige amerikanske orkansenteret NHC 29. august og var ment for publisering klokken 11 på formiddagen. Det var gyldig fram til den neste oppdateringen som kom seks timer senere.

På dette tidspunktet torsdag i forrige uke ble det regnet som sannsynlig at orkanen ville gå i land i Florida og så svinge mot nord. Kartet viser bare usikkerhetssonen i de neste fem dagene etter torsdag 29. august.

I kartet presidenten viste fram i natt, var det tegnet inn en ekstra detalj med svart tusj. Detaljen kunne antyde at orkanen ville komme inn over delstaten Alabama.

Under presentasjonen sa han at dette var det originale kartet, og at det viste at orkanen ville gå mot Mexicogolfen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kartet fra NHC regnes som en offisiell værvarsling. Å vise fram en værvarsling du vet er forfalsket er et brudd på paragraf 2074 i den føderale straffeloven. Overtramp kan gi bøter og/eller fengsel i tre måneder.

Trump sier nå at det ikke var han som tegnet inn den ekstra detaljen, og at han ikke visste at kartet var manipulert. Det rapporterer CNN korrespondent Kaitlan Collins.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Latterliggjort

Det var søndag 2. september, det vil si tre dager etter at kartet ble produsert av NHC, at Donald Trump hevdet at Alabama ville få juling av orkanen Dorian. Han gjentok dette så sent som mandag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Presidenten fikk bred kritikk i media, og orkansenteret rykket raskt ut med en korreksjon av presidentens uttalelse. Det ble slått fast at orkanen ikke ville nå Alabama. Trump ble utsatt for satiriske påstander om at han ikke egentlig visste hvor Alabama var.

Allerede fredag hadde det vært klart også på de oppdaterte usikkerhetskartene fra NHC at Dorian ikke ville nå Mexicogolfen.

Kartet som ble publisert samme dag som Trump kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen viste en ganske god beskrivelse av hva orkanen faktisk gjorde i de neste dagene.

SLIK DET VAR PÅ SØNDAG: Da Trump hevdet orkanen ville nå fram til Alabama, så varslingskartet slik ut. Orkanen tok til slutt en sving mot nord.

Gir seg ikke

Presidenten skrev på Twitter at det fantes andre og bedre kart som underbygger hans påstand om at uværet kunne ramme Alabama. I natt viste han fra et av disse og ba om at media skulle gi ham en unnskyldning.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det han viste fram, var et såkalt «spagetti-diagram». Det var fra 28. august, før uværet passerte Puerto Rico.

Slike diagrammer viser modell-kjøringer. Det vil si mange beregninger fra forskjellige dataprogrammer som simulerer hva som kan skje med et uvær.

Noen av linjene fra dette diagrammet kommer inn over Alabama.

Orkansenteret poengterte at det var usikkerhet denne dagen, og at de la sin egen usikkerhetslinje i tråd med det som var konsensus blant modellene. Konsensus kan sees som de tykke strekene i diagrammet. De viser alle svingen mot nord.

I slike «spagetti-diagrammer» er det flere modellkjøringer som er vesentlig forskjellig fra gjennomsnittet. Det er fordi det blir lagt inn data om trykk, temperatur og annet som er usannsynlige, men som kan skje.

– Meteorologene ønsker slike linjer også, for å se hva som er utslaget dersom forholdene utvikler seg helt uventet, forklarer statsmeteorolog Kristian Gislefoss.