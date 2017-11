Rex Tillerson sluttet i jobben som toppsjef for verdens største børsnoterte selskap da han i fjor overraskende ble hentet til utenriksministerposten.

Det var tidligere forsvarsminister Robert Gates som introduserte Trump for Tillerson, og presidenten likte næringslivsbakgrunnen hans.

Men Rex Tillerson er i stedet for en effektiv utenriksminister blitt en slags dinosaur i et stadig mindre mektig utenriksdepartement.

Det er derfor langt fra overraskende at han trolig kommer til å bli erstattet i løpet av de neste par ukene.

Faktisk har Tillerson flere ganger måttet gå ut og dementere at han hadde intensjoner om å gå av og at han er på vei ut.

Ikke minst etter at han i juli skal ha kalt Trump en idiot foran noen kolleger etter et anspent møte med presidenten.

Det vakte oppsikt da Donald Trump pekte ut Rex Tillerson til ny utenriksminister. Foto: Saul Loeb / AFP

Skaffet seg uvenner

Ifølge Washington Post, har Tillerson i stor grad også seg selv å takke for ikke å ha fått til jobben. Han har få allierte, verken i Det hvite hus eller inne i selve utenriksdepartementet. Han er blitt kalt tonedøv og han har fått kritikk for sitt forsøk på å gjøre det enorme utenriksdepartementet mer effektiv og strømlinjeformet også fra politikere i kongressen.

Fra å være den mektige og fryktinngynde T-REX har REXIT vært slagordet som har surret i korridorene her i Washington om Tillerson de siste månedene. Selv har han sagt at han ønsket å bli sittende ut januar. Nå går han trolig før.

En av hans få allierte har vært den frittalende lederen i Senatets utenrikskomite, Bob Corker. Corker har beskyldt Trump for å forsøke å starte tredje verdenskrig og for å være uegnet som øverstkommanderende. Men også han er på vei ut og stiller ikke til gjenvalg som senator fra Tennessee til neste år.

En «Trumpete» etterfølger

Mannen som høyst sannsynlig overtar utenriksministerposten står langt nærmere Trump. Mike Pompeo var tidlig selvskreven som CIA-direktør blant Trumps nærmeste.

Han har vært offiser i hæren og studerte senere jus ved Harvard.

Det er forventet at CIA-direktør Mike Pompeo etterfølger Rex Tillerson. Foto: Yuri Gripas / Reuters

I 2010 ble han valg inn i Kongressen fra hjemstaten Kansas som en del av den store Tea-party-bølgen som brakte en rekke republikanere til makten.

Pompeo hadde da aldri holdt noe politisk embete tidligere.

Som CIA-direktør har han stått last og brast med Trump. Han har hatt møter med dem som hevdet at Russland ikke hacket epostserveren til Demokratene og han har støttet opp om Trumps avvisning av at Russland forsøkte å påvirke valget i fjor til tross for at tidligere etterretningssjefer og FBI har slått fast at de gjorde det.

Mer makt til generalene?

Omkalfatringen i den utenrikspolitiske delen av regjeringsapparatet er blitt ledet av Trumps stabssjef John Kelly. Han skal også ønsker militærveteranen Tom Cotton, en relativt ung senator fra Arkansas som ny CIA direktør.

Hva vil så disse endringene bety for USAs utenrikspolitikk. Trolig ikke veldig mye. Tillerson har vært både relativt usynlig og stadig mer ineffektiv etter at han gang på gang er blitt motsagt og delvis latterliggjort av sin egen sjef. Trumps-administrasjonens utenrikspolitikk drives i større grad enn det som er vanlig i Det hvite hus, der de to generalene sikkerhetsrådgiver HR McMaster og Stabssjef John Kelly stadig har presidentens øre. Det har også den tredje generalen, forsvarsminister James Mattis.

FN-ambassadør Nikki Haley var en stund spekulert i som utenriksministerkdndiat. Men Trump liker hennes håndtering av Nord-Koreas situasjonen i Sikkerhetsrådet der hun er både synlig og slagkraftig

Nå blir et i stedet Mike Pompeo som skal bli USAs toppdiplomat i en stadig mer kaotisk verdenssituasjon.

Tilbakeviser påstanden

Det hvite hus sier at Tillerson skal fortsette som utenriksminister. Det skriver New York Times klokken klokken 18.20 norsk tid.

Hun sier at Tillerson og hele regjeringen fokuserer nå på å fullføre Trumps veldig vellykkede første år som president.

– Det er ingen kunngjøringer angående personale på dette tidspunktet, sier Sanders.