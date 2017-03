Sessions avviser anklagene

Justisminister Jeff Sessions ble angrepet «fra alle hold» etter det ble kjent at han skal ha hatt kontakt med russerne under valgkampen. Torsdag kveld, norsk tid, hasteinnkalte han til pressekonferanse for å redegjøre for møtene.

Under pressekonferansen sa Sessions at han under møtet med ambassadøren blant annet snakket om terrorisme og Ukraina-konflikten. Samtalene dreide seg ikke om valgkampen, framholdt Sessions.

Allikevel sier Sessions at han vil holde seg unna alle nåværende eller fremtidig etterforsking av Trumps valgkamp. Han understreker at dette ikke må tolkes som at han erkjenner at han har gjort noe galt.

– Jeg mener jeg ikke burde delta i granskingen av en valgkamp som jeg var en del av, sier Sessions.

Jeff Sessions måtte torsdag forklare seg etter at det ble kjent at han hadde møtt den russiske ambassadøren to ganger. Foto: Susan Walsh / AP

To møter

Demokratene i justiskomiteen i Representantenes hus ba FBI om å åpne en kriminaletterforskning justisministeren, etter at det torsdag morgen ble kjent at Sessions skal ha vært i kontakt med den russiske ambassadøren to ganger i løpet av fjorårets presidentvalgkamp.

Det var Washington Post som først kunne fortelle om den kontroversielle kontakten.

Møtene skjedde mens Sessions var Alabama-senator og medlem av den innflytelsesrike senatskomiteen for de væpnede styrkene og en av Trumps fremste utenriksrådgivere.

Krevde fratredelse

Flere høytstående demokrater har allerede krevd at Sessions trekker seg fra stillingen, inkludert Elijah Cummings i kontrollkomiteen, senator Elizabeth Warren og Nancy Pelosi.

– Etter å ha løyet under ed til Kongressen, om sin egen kontakt med Russland, må justisministeren trekke seg. Vi må ha en uavhengig, ekstern kommisjon som etterforsker Trumps politiske, personlige og finansielle bånd til russerne, sa Pelosi i en uttalelse.

Sessions forsvarte at han ikke opplyste om møtene under høringen i Senatet.

– Mitt svar var ærlig slik jeg forsto spørsmålet, sier justisministeren.

Han sier han diskuterte terrorisme og situasjonen i Ukraina i sitt møte med den russiske ambassadøren. Han husker ikke om han hadde en spesifikk politisk diskusjon med ham.

– I etterkant innser jeg at jeg burde ha fortalt Senatet om møtet, sier justisministeren.

President Donald Trump uttalte tidligere torsdag kveld at han har "full tillit" til justisministeren, og at han "ikke synes" Sessions trengte å erklære seg inhabil.