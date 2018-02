Det sterkt omstridte notatet med påstander om maktmisbruk fra FBIs side, er skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes, lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus. Nunes er en nær alliert av president Donald Trump.

Notatet omtaler det Trumps støttespillere mener er urettmessig overvåking fra FBI og justisdepartementets side i den tidlige fasen av etterforskningen av mulig samarbeid mellom Donald Trumps valgkampstab og russiske aktører.

Kritikerne, særlig på Demokratenes side, kaller offentliggjøringen av notatet et forsøk på å så tvil om Russland-etterforskningen.

Endret etter vedtak?

Notatet skal være en sammenfatning av et hemmelig dokument på flere tusen sider fra Kongressens gransking av den russiske innblandingen i presidentvalgkampen i 2016.

Ifølge New York Times dreier notatet seg konkret om en begjæring om telefonavlytting av Carter Page, et tidligere medlem av president Donald Trumps valgkampstab som var mistenkt for å opptre som russisk agent.

I begjæringen skal informasjon skaffet til veie av den tidligere britiske etterretningsagenten Christopher Steele være tatt med. I notatet rettes det kritikk mot at etterforskerne tok med denne informasjonen uten å gjøre det klart nok for retten at Demokratene hadde betalt for Steeles rapport som ledd i sin valgkampresearch.

Demokratene mener staben til Nunes har tatt med det som tjener Republikanernes og president Trumps interesser, og utelater opplysninger som ikke passer inn i deres syn.

Det er også strid om notatet er blitt endret, etter at det republikanske flertallet i etterretningskomiteen i Representantenes hus - mot Demokratenes stemmer - stemte for å offentliggjøre det.

– Det hvite hus har derfor siden mandag hatt et dokument til vurdering som komiteen aldri har godkjent for offentliggjøring, sa Adam Schiff, den fremste demokraten i etterretningskomiteen onsdag.

En talsmann for Nunes svarte at endringene var «mindre redigeringer i notatet, noen grammatiske rettelser og to endringer som FBI selv og minoriteten har bedt om».

Tviler på korrektheten

I går uttrykte FBI at det er alvorlig tvil om hvor korrekt informasjonen i notatet er. Det synet deles av det amerikanske justisdepartementet.

Visejustisminister Rod J. Rosenstein har uttalt at justisdepartementet ikke er overbevist om at notatet inneholder en korrekt beskrivelse av hvordan FBI driver sin gransking av russisk påvirkning av presidentvalget i 2016.

Ledere i justisdepartementet har de siste dagene prøvd å snakke Det hvite hus fra å offentliggjøre notatet, blant annet fordi hemmeligstemplet informasjon kan komme på avveie og med det skade amerikanske interesser.

Både FBI-sjefen Christopher Wray og Rosentstein har deltatt på møter med Trumps stabssjef John Kelly.

Tror på sammensvergelse

President Trump skal de siste dagene ha uttalt til medarbeidere at han mener notatet beviser at FBI og justisdepartementet har sammensverget seg mot ham.

Notatet skal angivelig vise at både Justisdepartementet og FBI har opptrådt partisk og mot Trump.

Etter sin tale om rikets tilstand i går skal Trump ha sagt til en partifelle at han var «hundre prosent for» å offentliggjøre det. Trump skal da ikke ha lest notatet selv.

– Presidenten er «OK» med en offentliggjøring av notatet, sa en av presidentens medarbeidere i Det hvite hus. Han la til at presidenten «vil gi grønt lys for offentliggjøring til Kongressen» på fredag, og at saken derettter er tilbake i de folkevalgtes hender.

Demokratenes mindretallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener Devin Nunes må fjernes som etterretningskomiteens leder.