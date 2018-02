FBI mot offentliggjøring av omstridt notat om Russland-etterforskningen

FBI sa onsdag at det er alvorlig tvil om hvor korrekt informasjonen i notatet er, og flere topper i justisdepartementet har de siste dagene prøvd å snakke Det hvite hus fra å offentliggjøre det.

Devin Nunes (R) har skrevet det omstridte notatet. Foto: Win Mcnamee / AFP

Det sterkt omstridte notatet med påstander om maktmisbruk fra FBIs side, skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes, lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, står i sentrum for et nytt politisk drama i USA.

Nunes er en nær alliert av president Donald Trump.

I en uvanlig kunngjøring sier FBI at de har fått minimalt med tid til å gå gjennom notatet, og at viktige fakta er utelatt.

Demokratene slakter notatet

Kritikerne, særlig på Demokratenes side, kaller offentliggjøringen av notatet et forsøk på å diskreditere og så tvil om etterforskningen av Russlands rolle i valgkampen i 2016. Offentliggjøringen beskrives som et forsøk på å rette søkelyset mot påstått partiskhet i FBI.

Notatet er ifølge Republikanerne en sammenfatning av et hemmelig dokument på flere tusen sider fra kongressgranskingen som det republikanske flertallet i etterretningskomiteen vedtok å offentliggjøre, mot demokratenes stemmer.

Demokratene mener at republikanerne har plukket ut bare det som tjener deres interesser. Men fordi dokumentet er hemmelig, kan ikke Demokratene på egen hånd offentliggjøre det de mener er utelatt.

Frykter hemmeligstemplet informasjon på avveie

Men flere i det amerikanske statsapparatet er også kritisk til en offentliggjøring av notatet.

Stabssjef John Kelly i Det hvite hus skal ha blitt advart mot offentliggjøring. Foto: Carolyn Kaster / AP

I et hastemøte mandag advarte topptjenestefolk i justisdepartementet Det hvite hus' stabssjef John F. Kelly mot farene ved offentliggjøring, sier flere anonyme kilder med kjennskap til møtet til Washington Post.

Visejustisminister Rod J. Rosenstein er blant dem som sa til Kelly at det å offentliggjøre notatet kan skade USA ved at hemmeligstemplet informasjon kommer på avveie. FBI-direktør Christopher Wray deltok også på møtet, ifølge kildene.

Også Rosenstein sa at justisdepartementet ikke er overbevist om at notatet inneholder en korrekt beskrivelse av hvordan FBI driver sin gransking av russisk påvirkning av presidentvalget i 2016.

Trump: – 100 prosent for offentliggjøring

Kellys svar skal ha vært at presidenten fortsatt ønsker å frigi dokumentet, men at Det hvite hus vil gjennomføre en grundig juridisk og sikkerhetsmessig sjekk først.

Trump selv skal ikke ha sett dokumentet ennå. Men rett etter sin «State of the Union»-tale tirsdag kveld skal presidenten ha fortalte en partifelle at han er «hundre prosent» for å offentliggjøre det.

Det er han som har siste ord i saken etter at etterretningskomiteen i Representantenes hus stemte for offentliggjøring tidligere denne uka. Etter deres regler har presidenten fem dager på seg for å si fra om han motsetter seg at notatet frigjøres.

Mulig Rosenstein-exit

Trump har de siste dagene sagt til sine medarbeidere at han mener notatet beviser at FBI og justisdepartementet har sammensverget seg mot ham.

Ifølge Washington Posts kilder skal Trump også ha sagt til sine nære rådgivere at notatet kan gi ham belegg for å sparke eller tvinge Rosenstein til å gå av. Rosenstein har tilsynsansvaret med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-gransking.