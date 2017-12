Trump forsvarer Flynn etter Russland-tilståelse 

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, skriver Trump på Twitter.

Tidligere på dagen gjentok Trump at det ikke har vært noe samarbeid mellom hans valgkampteam og Russland under presidentvalget, og at etterforskningen så langt heller ikke kan bevise dette.

– Dette viser ingen sammensvergelse. Ingen sammensvergelser, sa Trump.

Det var hans første reaksjon dagen etter at hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn sa seg skyldig i å ha løyet og lovet å samarbeide med spesialetterforsker Robert Mueller i hans granskning av russisk innblanding i valgkampen.

Videre sier Trump at han «ikke er bekymret» for hva Flynn måtte fortelle til spesialetterforsker Robert Mueller.

Presidenten gjentok budskapet tre ganger da han forlot Det hvite hus på vei mot New York for å delta på et pengeinnsamlingsarrangement.

Tidligere har en talsmann for Det hvite hus sagt at de ikke ser på Flynns tilståelse som noen trussel for presidenten, og at den kun impliserer Flynn selv.