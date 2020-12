Truet på livet, flyktet fra ekstremistgruppe

Muhammed Abubakar skulle akkurat til å legge seg på den videregående internatskolen i Nigeria fredag kveld da han hørte sporadiske skudd.

Da han gikk ut fikk han beskjed fra flere bevæpnede menn at han skulle gå inn igjen. Men Usma valgte å flykte.

– Da jeg bestemte meg for å løpe vekk kom de etter meg med en kniv, og truet med å drepe meg. Men jeg var for rask for dem og kom meg inn i skogen. Jeg hørte at de sa at de skulle drepe alle som prøvde å rømme, forteller Muhammed Abubakar til nyhetsbyrået Reuters.

Usama er nå i sikkerhet, men marerittet fortsetter for over 300 elever som fortsatt er savnet.

Folk samlet seg utenfor skolen i Kankara lørdag, dagen etter en bortføring som Boko Haram har tatt på seg skylden for. Mange klarte å rømme, men flere hundre elever er fortsatt ikke gjort rede for. Foto: Abdullatif Yusuf / AP

Mot vestlig utdanning

Ekstremistgruppen Boko Haram har nå tatt på seg skylden for bortføringen av elevene.

– Jeg er Abubakar Shekau, og våre brødre står bak bortføringen i Katsina, sier Boko Haram-lederen i et lydopptak sendt til avisen Daily Nigerian i dag.

I lydopptaket sier også Boko-Haram lederen at guttene ble kidnappet fordi vestlig utdanning er imot islamske prinsipper. Og at de ikke lærer det Allah og hans hellige profet befaler.

Klasserommene står tomme etter at hundrevis av skolelever kidnappet av ekstremister Foto: AFOLABI SOTUNDE / Reuters

Den samme ekstremistgruppen sto også bak bortføringen av 276 jenter fra en skole i Chibok nord i Nigeria i 2014.

Bortføringen og kampanjen #BringBackOurGirls fikk mye oppmerksomhet den gang. Minst hundre av disse jentene er fremdeles savnet.

Denne gangen var det elever ved Kankara videregående skole i den nordlige delstaten Katsina som ble rammet.

Det var fredag kveld at en stor gruppe menn som skjøt med AK 47-rifler kom til skolen. Under en skuddveksling mellom politiet og angriperne klarte flere hundre av skolens elever å rømme, men fortsatt er 333 elever ikke gjort rede for.

Guvernør i delstaten, Aminu Bello Masari besøkte skolen lørdag og sier at soldater jobber med å lokalisere og befri gislene.

– Soldater er for øyeblikket i villmarken og kjemper mot bandittene. Vi gjør alt vi kan for å sikre at de bortførte barna kommer til rette, sier Masari.

Krever hjelp

Hæren og flyvåpenet skal ha lokalisert angripernes oppholdssted i Zango/Paula-skolen i Kankara, og det har vært flere skuddvekslinger i en pågående operasjon, sier Nigerias president Muhammadu Buhari i en uttalelse.

Emneknaggen #BringBackOurBoys trender nå på sosiale medier i Nigeria sammen med sterke krav om at regjeringen må gjøre mer for å redde barna.

Moren til en av guttene som er savnet fortviler. Nå krever foreldrene at regjeringen må gjøre mer for å redde barna Foto: AFOLABI SOTUNDE / Reuters

Ekstremistgruppa Boko Haram oppsto i Nigeria i 2009, men har etablert baser på øyer i Tsjadsjøen. Sjøen er en av Afrikas største og ligger der statene Tsjad, Nigeria, Niger og Kamerun møtes.

Siden 2015 har mange steder vest og sørøst i Niger blitt rammet av angrep fra de ytterliggående islamistene.