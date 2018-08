Trudeau og Trump med konstruktiv handelssamtale

USA og Mexico ble mandag enige om å erstatte frihandelsavtalen North American Free Trade Agreement (NAFTA) med en ny og revidert avtale, men den nye avtalen er langt fra endelig.

Et av de store spørsmålene er hvor Canada står i dette. NAFTA var en avtale mellom USA, Mexico og Canada, og det er uklart om det er mulig å inngå noen ny handelsavtale med Mexico uten Canada.

Mandag kom imidlertid uttalelsen fra kontoret til Canadas statsminister Justin Trudeau.

– Statsministeren har hatt en konstruktiv samtale i dag med president Donald Trump om North American Free Trade Agreement. Lederne ønsker velkommen den framgangen som er gjort i forhandlingene med Mexico, heter det i uttalelsen.

Videre understreker canadierne at de tar sikte på en vellykket avslutning på forhandlingene.

Canada «viktig»

Kort tid etter kunngjøringen fra den canadiske presidentens kontor uttalte Mexicos påtroppende president, Andrés Manuel López Obrador, at det er «viktig» at Canada tilslutter seg den nye ordningen.

Trump har flere ganger fordømt frihandelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada som en «katastrofe» for USA. Onsdag døpte han den nye avtalen for «USA-Mexico handelsavtale».

– Det er en stor dag for handel. Det er en virkelig god avtale for begge land, sa president Donald Trump da han mandag kunngjorde at de to landene var blitt enige om en ny handelsavtale.

Uten Canada

Trump har antydet at han kan komme til å inngå en avtale uten Canada, men onsdag varslet han at han snart ville ringe statsminister Justin Trudeau.

– Hvis de ønsker å forhandle rettferdig, så gjør vi det, sa Trump og truet samtidig med å innføre toll på bilimport fra naboen i nord.

Et par timer senere kom beskjeden om at Canadas utenriksminister Chrystia Freeland reiser til Washington allerede tirsdag for å delta i forhandlingene.

– Som vi har sagt hele tiden, framgang mellom Mexico og USA er en nødvendig betingelse for enhver revidert NAFTA-avtale, sier Freelands talsmann Adam Austen.

Han legger til at Canada kun vil signere en avtale som er «bra for Canada og bra for middelklassen».