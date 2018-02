Tror nordmann ble arrestert i Kambodsja som advarsel

– Det er mye nærtagenhet i Kambodsja på grunn av muligheten for at unge turister kan gjøre noe uanstendig ved Angkor Wat, som er en ruin med enorm kulturell betydning for det kambodsjanske folk.

Det sier visedirektør for menneskerettsorganisasjon Human Rights Watch i Asia, Phil Robertson, til NRK. Han er basert i Bangkok og har i over 20 år arbeidet med spørsmål rundt menneskerettigheter i Kambodsja.

En 22 år gammel nordmann ble sammen med ni andre utenlandske turister arrestert i den kambodsjanske byen Siem Reap sist helg.

Bakgrunnen for arrestasjonen skal være at turistene hadde «sunget og danset pornografisk».

«PORNOGRAFISK DANS»: En gruppe på ti utledninger ble arrestert i Kambodsja forrige torsdag, etter «pornografisk dansing» på en fest. Nå risikerer de opptil ett års fengsel. Bildet ble lagt ut av kambodsjansk politi. Foto: Cambodia Police / PA

Flere tilfeller de siste årene

Robertson tror arrestasjonene kan være en reaksjon etter flere tilfeller de siste årene der turister har latt seg fotografere avkledd i tempelruinene i Angkor.

Området med tusen år gamle tempelruiner er verdens største religiøse monument og har en helt sentral plass hos det kambodsjanske folk.

Angkor Wat-tempelet er blant annet avbildet på både landets flagg og pengesedler.

FLAGGET: Angkor Wat er avbildet på Kambodsjas flagg.

De siste årene har det vært flere saker i media om lettkledde turister:

I januar 2015 reagerte myndighetene etter at en kvinne ble avbildet toppløs i Preah Khan-tempelet i Angkor, skriver Cambodia Daily Identiteten til den toppløse modellen ble aldri slått fast.

De første månedene av 2015 var det også tre tilfeller der utenlandske turister ble pågrepet etter å ha posert mer eller mindre nakne i tempelruinene, skriver Washington Post. Tre franske menn, to amerikanske søstre og ytterligere en gruppe ble alle pågrepet.

I slutten av fjoråret ble to amerikanske menn pågrepet i Bangkok etter å ha publisert bilder på sosiale medier av seg selv med bar rumpe i Angkor, skriver BBC.

Nakenposeringen er blitt så vanlig at myndighetene har satt opp plakater med advarsler mot å «vanhellige» templene.

ANGKOR WAT: Turister (i dette tilfellet påkledde) poserer ved Angkor Wat-tempelet i Kambodsja i desember i fjor. Foto: SAMRANG PRING / Reuters

Skjedde ikke på hellig område

Richardson i HRW synes likevel det er vanskelig å forstå hvorfor ungdommene nå er blitt arrestert.

Den private festen som gjorde at de ble arrestert, fant sted i byen Siem Reap, noen kilometer unna de hellige områdene i Angkor.

– Dette var ungdom som hadde det moro på bar, men av en eller en annen grunn valgte politiet i Siem Reap å arrestere dem. Det virker på meg som en kraftig overreaksjon, sier han.

Kan skade økonomien

HRW-direktøren tror at ordren om å arrestere utlendingene er tatt langt oppe i det kambodsjanske statsapparatet.

HRW: Visedirektør for menneskerettsorganisasjon Human Rights Watch i Asia, Phil Robertson. Foto: HRW

Han tror at arrestasjonene kan komme til å skade landets viktige turistindustri, der templene ved Angkor er helt sentrale.

Fra å tiltrekke seg noen få tusen turister for 20 år siden, genererer i dag Angkor-området flere titalls milliarder kroner i turistinntekter.

– Tidligere har folk fått en bot og blitt utvist fra landet. Nå ser det ut som om myndighetene har gått mye lenger. Dette kommer til å få en kraftig innvirkning på inntektene fra turismen, sier Richardson.

Får konsulær hjelp av UD

Flere medier, blant annet The Guardian, har skrevet at de arresterte risikerer å sitte i varetekt i seks måneder og at de kan bli dømt til ett års fengsel.

Robertson tror ikke det vil ta så lang tid og at hjelp fra de arresterte lands ambassader vil hjelpe dem til å bli satt fri. Det norske utenriksdepartementet bekrefter i dag overfor NRK at de gir den arresterte 22-åringen konsulær hjelp.

– Jeg tror at den kambodsjanske regjeringen etter hvert vil innse at den har opptrådt dumt og de vil gi de arresterte bøter og utvise dem. Basert på erfaringer med lignede saker kan jeg se for meg at det vil løse seg i løpet av et par uker, sier Robertson.