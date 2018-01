Nordmann (22) arrestert for «pornografisk dansing» i Kambodsja

En gruppe på ti reisende ble torsdag arrestert under en privat grillfest i en villa i turistbyen Siem Reap i Kambodsja.

Blant disse er en norsk mann på 22 år.

I en uttalelse fra kambodsjansk politi som ble publisert på lørdag, blir nordmannen navngitt sammen med fem briter, to kanadiere, en newzealender og en nederlender som de pågrepne, skriver Sky News.

Alderen på de arresterte varierer fra 19 til 35 år, og de har fått beskjed om at de kan komme til å måtte tilbringe opptil ett år i fengsel, i tillegg til en periode på seks måneder i varetekt før saken skal opp i retten.

«SEKSUELLE STILLINGER»: Dette er noen av bildene politiet hevder viser festdeltakerne. Flere av de arresterte sier at de ikke er med på bildene. NRK kan ikke verifisere at bildene fra politiet faktisk er fra den aktuelle festen. Foto: Cambodia National Police / AP

Håper det ordner seg

Bakgrunnen for arrestasjonen skal være at turistene hadde «sunget og danset pornografisk».

Kambodsjansk politi skal ha publisert bilder som viser påkledde, latterfulle turister, et par i «halvseksuelle» posisjoner, skriver den britiske kanalen.

NRK har vært i kontakt med nordmannens mor som fikk beskjed om hendelsen tidligere i dag.

– Det kom som et sjokk på meg. Man må jo bare håpe at det ordner seg, sier hun.

I en e-post til NRK skriver Utenriksdepartementet at de nå arbeider med saken.

– Utenrikstjenesten er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Kambodsja, og arbeider med å få klarhet i saken, skriver pressetalsperson Kristin Enstad, og legger til at de ikke kan kommentere ytterligere.

Turistene skal ha oppholdt seg i byen Siem Reap, kjent for å ligge nær ruinene i byen Angkor og nær tempelet Angkor Wat. Foto: Samrang Pring / Reuters

30 politimenn ankom fest

Sky News har vært i kontakt med flere av turistene som sitter fengslet.

– Vi er uskyldige. Vi skjønner ikke hvorfor vi er arrestert, og får høre ulike historier fra ulike politimenn, sier flere av dem.

Under en fest med nærmere 100 deltakere, skal plutselig rundt 30 politimenn ha ankommet og stoppet festen.

– Alle ble kjempeforvirret. Det var mellom 80 og 100 mennesker der, flere av dem var turister, sier en anonym kilde til den britiske kanalen.

En i gruppen sier også at ingen av de arresterte er dem som faktisk er på bildene.

Alle skal være i fin form og oppgir at de blir behandlet bra i fengselet, der de blant annet får pizza av fengselsvaktene. De har fått en kambodsjansk advokat som skal ta saken videre, ifølge Sky News.

Siem Reap er kjent for å ligge nær ruinene i byen Angkor og tempelet Angkor Wat. Ifølge The Guardian er det nylig innført strengere restriksjoner for oppførsel og ferdsel rundt populære turiststeder i Kambodsja.