Personer fra begge sider i konflikten mellom de to landene er altså siktet i Danmark.

– Fremmede land tar sin konflikt hit og driver spionasje, sier sjefen for Politiets etterretningstjeneste (PET) Finn Borch Andersen.

Både Irans og Saudi-Arabias ambassadører kalles inn på teppet i det danske utenriksdepartementet.

Den danske utenriksministeren Jeppe Kofoed. Foto: THOMAS SJOERUP / AFP

– Vi vil ikke akseptere en krig per stedfortreder på dansk jord, sier utenriksminister Jeppe Kofod.

Tre arresterte er fra organisasjonen Asmla, som kjemper for en selvstendig arabisk stat i Iran.

Iranske myndigheter regner den som en terrororganisasjon fordi den krever selvstendighet for Ahvaz-regionen sør i landet.

De er nå siktet for å ha samlet informasjon om personer bosatt i Danmark og i utlandet.

Deretter skal de ha gitt denne informasjonen til saudiarabisk etterretning, heter det i en uttalelse fra PET.

Dette flagget er forbudt i Iran. Det brukes av ASMLA som vil gjøre den iranske provinsen Khuzestan til en egen arabisk stat. Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arabistan.svg#/media/Fil:Flag_of_Arabistan.svg

Mistanke om spionasje også for Iran

Også en fjerde person er siktet, men med motsatt fortegn. Han er nemlig mistenkt for å ha spionert for Iran og for drapsforsøk.

Drapsforsøket skal ha vært rettet mot aktivister fra nettopp separatistorganisasjonen Asmla. Mannen som er mistenkt for dette er på frifot.

Det var i september 2018 dansk politi fikk kjennskap til drapsplanene første gang. Da stengte de Öresundsbroen og jaget en stjålet svenskregistrert bil over hele Danmark.

Politiet blokkerte Öresundbroen under jakten 28. september 2018. Foto: NILS MEILVANG / AFP

Peker tilbake mot norskiraner

Den fjerde siktede skal ha vært føringsoffiser for en 40 år gammel norskiraner som skulle utføre drapet politiet fikk tips om den gang.

Norskiraneren ble arrestert i Sverige og utlevert til Danmark. Der har han sittet i varetekt siden høsten 2018.

I november 2017 ble Asmla-gruppens leder Ahmad Mola Nissi skutt og drept utenfor sitt hjem i Haag i Nederland.

Men nå er også medlemmer av gruppen som var utsatt for dette drapet i Nederland og drapsforsøket i Danmark arrestert.

De er i tillegg siktet for å ha hyllet et terrorangrep. Det skjedde i byen Ahvaz i det sørvestlige Iran 22. september 2018. Det var rettet mot en militærparade. 25 mennesker ble drept og 70 såret. Også sivile ble drept.

En far sørger over sin fire år gamle sønn. Han og andre sivile ble drept i angrepet mot en militærparade i byen Ahvaz i Iran i september 2018. Foto: Ebrahim Noroozi

Den iranske regjeringen beskylder Asmla for å ha stått bak angrepet. Gruppens fulle navn oversatt til engelsk er «Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz».

Slik sett er dette et eksempel på at konflikten mellom Iran og Saudi-Arabia også utspiller seg innenfor landenes grenser i etnisk sammensatte områder. I dette tilfelle i byen Avaz som ikke har persisk, men arabisk majoritet i befolkningen.

Avisa De Telegraaf skriver at et medlem av Asmla også ble arrestert i Nederland mandag mistenkt for «å ha forberedt et angrep».