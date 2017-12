Tre menn siktet for journalistdrap på Malta

Galizia ble drept av en bilbombe 16. oktober.

Den kjente journalisten hadde mange fiender på Malta, etter avsløringer om blant annet korrupsjon. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters

De tre siktede mennene, som ifølge AFP alle er i 50-årene, erklærte seg ikke skyldig i et rettsmøte tirsdag.

I tillegg til selve drapshandlingen, er mennene siktet for besittelse av eksplosiver, for å ha konstruert bomben og for å ha deltatt i organisert kriminell virksomhet.

Gravende journalist

Galizia var en fremtredende offentlig person som drev undersøkende journalistikk, og brukte bloggen sin til å avsløre kriminalitet og korrupsjon i den lille øystaten i Middelhavet.

Tidligere i år avslørte blant annet Galizia at kona til statsminister Joseph Muscat, Michelle Muscat, hadde etablert et stråselskap, og gjemt unna penger i skatteparadiset Panama.

Oppkaller presserom etter Galizia

Samme dag som Galizia ble drept, uttalte Muscat at han lovte å finne de skyldige.

Flere tusen mennesker samlet seg i Sliema 16. oktober, for å minnes Galizia og protestere mot drapet. Foto: Matthew Mirabelli / AFP

– Alle vet at Caruana Galizia var en skarp kritiker av meg, både politisk og personlig, men ingenting kan rettferdiggjøre en slik barbarisk handling, het det i kunngjøringen.

EU-parlamentet reagerte sterkt på drapet, og krevde grundig etterforskning.

EU-parlamentarikerne besluttet også å ære den drepte journalisten ved å oppkalle presserommet sitt etter henne.