Tre barn drept av mine øst i Ukraina

Det var i utkanten av byen Gorlivka, ca. 30 kilometer nord for Donetsk, at en kraftig landmine ble utløst rundt klokken 13 søndag, lokal tid.

Fire barn i alderen fra 10 til 13 år hadde gått ut i skogen og inn i et forlatt hus da de utløste en mine, som sannsynligvis var lagt ut av de prorussiske separatistene i tilfelle et angrep fra de ukrainske regjeringsstyrkene.

Det er uklart hvorfor barna hadde forvillet seg inn i det som er et slags ingenmannsland mellom separatistene og de ukrainske regjeringsstyrkene.

– Bare ute etter et eventyr

Områdene utenfor Gorlivka er et av de områdene med mest skyting langs den nesten 500 kilometer lange frontlinjen øst i Ukraina.

– De var bare ute etter et eventyr og fant et forlatt hus, sier Ivan Prikhodko, ordfører i Gorlivka, til nyhetsbyrået AFP.

– Vi står stadig overfor problemet med landminer. Jeg tror problemet vil fortsette i tiden fremover, sier Prikhodko.

Flyplassen i Donetsk, noen titalls kilometer øst for Gorlivka, på frontlinjen mellom de pro-russiske separatistene og de ukrainske regjeringsstyrkene Foto: Morten Jentoft

Tre døde på stedet

Den ukrainske menneskerettighetsaktivisten Vera Jastrebova, som har kontakter inne i de separatistkontrollerte områdene, sier til den ukrainske TV-kanalen 5-kanal at to barn på 13 og en 12-åring døde på stedet.

Det siste, 10 år gamle Dmitrij Vadimovitsj, behandles på et sykehus, og har det etter forholdene bra, ifølge Jastrebova.

– De gjør nå alt for at barnet ikke skal få varige men fra eksplosjonen, sier hun til 5-kanal.

En av de verste hendelsen under konflikten

Tragedien i Gorlivka er en av de verste som har rammet barn under den mer enn fire år lange konflikten i Ukraina.

Mer enn 10.000 mennesker har mistet livet etter at prorussiske krefter støttet av Russland gjorde opprør mot regjeringen i Kiev.

Russland annekterte våren 2014 Krim-halvøya, og har senere aktivt støttet de prorussiske separatistene i «Folkerepublikkene Donetsk og Luhansk».

Les også: Den glemte krigen

Økt spenning

I slutten av august i år ble lederen for de prorussiske separatistene i Folkerepublikken Donetsk, Aleksander Zakhartsjenko, drept i en bombeeksplosjon i Donetsk by, og i helgen ble tre personer skadd under et politisk møte i samme by.

De prorussiske separatistene sier at de vil holde valg i begynnelsen av november, noe som har gjort at spenningen i området igjen er i ferd med å øke.