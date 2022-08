Utenfor landsbyen Zeme nord i Italia, dyrker Dario Vicini ris, Pavia-regionens stolthet. Halvparten av all ris som spises i Europa produseres i dette området.

Vanligvis vaier risplantene høyt over den fruktbare jorden. Tidligere denne måneden måtte Dario bruke motorsykkelen sin for å få oversikt over hvor mye av avlingen som var ødelagt.

– Her pleier risplantene å være så høye som dette, sier Vicini, og holder hånden i hoftehøyde.

Han bøyer seg ned og drar opp noe som likner mer på en uttørket gresstust.

– Nå er det helt dødt.

Ikke på 70 år har en tørke vart så lenge som i sommer. På denne tiden av året ville Vicini vasset med gummistøvler på her på åkeren. Nå er det joggesko og støv.

Riktignok er det grønne skudd på de små plantene som står i lange rekker på det knusktørre jordet.

Et par dager med styrtregn i slutten av august viser at det fortsatt er liv i åkeren. Men for årets innhøsting er det altfor sent.

– Det hjelper ingenting. Her er alt tapt. 90 prosent av min risproduksjon i år er ødelagt, sier bonden.

TØRR RIS: Knusktørre rismarker utenfor Zeme i Pavia-regionen.

Kan få problemer med å overleve

Stefano Greppi er sjef for den lokale avdelingen av Coldiretti, samvirket som organiserer jordbruksarbeidere i Italia.

Han er med NRK ut på rismarkene og forteller noen har klart seg bedre enn Vicini i år, men at produsentene i området i snitt har mistet halvparten av risen på grunn av tørken.

– Det har vært en helt eksepsjonell sommer, jeg har aldri sett noe liknende i min levetid. For lite snøsmelting i vår, ikke noe regn i sommer, sier han.

– Vi er i hjertet av ristriangelet i Italia. Tørken har rammet aller hardest her i Pavia-regionen. Skaden for oss er enorm, for jordbruket er den klart viktigste delen av økonomien her i provinsen, sier Greppi.

For risdyrkerne kom tørken i tillegg til store utfordringer med en voldsom prisvekst på kunstgjødsel og drivstoff.

BEKYMRET: Stefano Greppi frykter hva som skjer hvis dette blir den nye normalen.

– De som har investert og sitter med gjeld, kan få store problemer med å overleve.

– Hva skjer med produksjonen her, hvis det blir like hett i årene framover?

– Vi blir nødt til å redusere områdene som brukes til risdyrking i alle fall, for vi har ikke tilstrekkelig vann til å opprettholde produksjonen over alt. Vi kan kanskje eksperimentere med nye ristyper som tåler tørken bedre.

– Er du bekymret for framtiden?

– Ja. Vi er ikke vant til dette. Vi er stolte over det vi gjør, over rismarkene. Når de ligger øde, følger motløsheten, sier Greppi.

Selger ris til Kina

Risen som produseres her i området er varianter til risotto, regionens kulinariske stolthet. Men det dyrkes en lang rekke andre typer ris også, som brukes til alt fra sushi til frokostblandinger.

Den norditalienske risen eksporteres over store deler av verden – selv til Kina, forteller Coldiretti-sjefen.

Det har vært dyrket ris i dette området siden 1400-tallet. Dario Vicini spør seg hvor lenge det blir mulig å fortsette, hvis årets sommer er en indikasjon på hvordan den nye normalen blir framover.

– Vi får kanskje prøve å finne på noe annet. Men jeg har aldri dyrket noe annet enn ris.

UTTØRKET: Vannmengden i Po-elven i Italia er drastisk mindre enn normalt. Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

Trolig verste tørke på 500 år

Fraværet av regn og høye temperaturer har ført til tørke flere steder i verden.

Selv om sommerens tørke ikke er ferdiganalysert (fordi den fortsatt pågår), kan den være den verste på 500 år, sier forsker Andrea Toretti ved Europakommisjonens Forskningssenter (EC-JRC) til nyhetsbyrået AP.

– Tørken i 2018 var så ekstrem at når vi ser tilbake 500 år i tid, kan vi ikke se noe lignende. Jeg tror årets tørke er mer ekstrem enn den i 2018.

Vannstanden i flere av de store elevene i Europa har sunket kraftig. Vannmengden i Po-elven i Italia er drastisk mindre enn normalt. Også Rhinen og elver i Frankrike, Spania og Portugal fører nå lite vann.

– Vår analyse viser ekstremt lav vannstand i nesten alle europeiske elver, sier Toretti.

Per 10. august var det sendt ut tørkevarsel for 47 prosent av territoriet i Europa, ifølge en rapport fra EC-JRC.

Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia er blant landene hvor situasjonen gradvis er blitt verre.