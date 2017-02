Det går nedover, nedover og atter nedover via bratte trapper for å komme seg ned til de ferske undergrunnstunnelene i London. NRK er blitt invitert med under bakken øst i London for å se Londons store prestisjeprosjekt – Elizabeth-linjen. En helt ny og svært dyr jernbanelinje som går på tvers gjennom hele den britiske hovedstaden.

Planlagt siden krigen

"Crossrail" har vært prosjektets navn i årevis, før linjen nå fikk sitt kongelig navn. Helt siden 2. verdenskrig har det vært diskutert muligheten for å borre en sammenhengende togtunnel på tvers gjennom London.

Et London hvor det fra før av finnes 11 undergrunnslinjer og flere togtunneler – bakken minner mange steder aller mest om en sveitserost.

Et av to viktige kryss på den nye toglinjen. Sporet til venstre fører nordøstover og ut av London, mens det høyre tar passasjerene til Londons finansstrøk. Foto: Espen Aas / NRK

Den nye linjen starter og slutter langt utenfor London. I vest er første stasjon Reading, 100 kilometer senere er Sheffield endestasjon langt øst for byen.

I tillegg har banen både an avstikker ut til Heathrow flyplass, samt en som går gjennom Londons viktige finansstrøk.

Støtte på massegrav

Helt siden mai 2009 har arbeidet vært i gang på det enorme togprosjektet, som er det aller største i Europa. Det har krevd enormt mye planlegging, for det har ikke manglet på utfordringer.

Både støtte tunnelarbeiderne på en gammel massegrav fra den store pesten i 1665, og på Tottenham Court Road Station i det sentrale London var det knapt plass til enda en tunnel. Derfor er det kun en meters klaring mellom Crossrails tunnel og den gamle tubentunnelen til Northern Line.

Prosjektleder for Crossrail og Elizabeth Line, Camilla Barrow, forteller om et enormt koordineringsarbeid. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Det har vært et enormt koordineringsarbeid, forteller prosjektleder Camilla Barrow.

– I tillegg til den eksisterende infrastrukturen som allerede fantes under bakken, er det alle menneskene som bor rett over, og som vi har forsøkt å redusere belastningene for.

Enorme maskiner har blitt fraktet ned for å bore seg den lange veien gjennom hovedstadens mørke underverden.

Trangt, trang og atter trangt

Enhver som har reist med kollektivtrafikk i London i rushtiden vet at det er trangt. Svært trangt. Om lag tre millioner mennesker tar undergrunnen hver eneste dag, men den nye linjen skal lette på trykket. Etter planen skal det kunne ta 10 prosent av dagens pendlere, i tillegg til å frakte halvannen millioner nye passasjerer.

Her i Londons Canary Wharf, hjem for viktige finansinstitusjoner, ble det første spadetaket på Crossrail tatt tilbake i 2009. Foto: Espen Aas / NRK

"Crossrail", eller Elizabeth-linjen som den heter når den er ferdig, skal kunne ta 200 millioner passasjerer i året.

I løpet av sin lange reise, stopper den på 40 stasjoner i og utenfor London, ti av dem er helt nye. Det første toget skal etter planen forlate perrongen i desember 2018.