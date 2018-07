– We are British and just carry on with it

USAs president Donald Trump har forlatt Skottland etter sitt Storbritannia-besøk og sommerferien for London-korrespondenten kan begynne. Vi pakker bilen, kona mi og mine to gutter og jeg.

Planen er en rundtur langs kysten av Devon og Cornwall, men vi har tenkt å ta det litt som det kommer. Motorveien ut av London er travel. Været har vært som i Sør-Norge med temperaturer rundt 30 grader og mange gjør som oss; setter kursen mot kysten.

Stonehenge

Første stopp er Stonehenge, en drøy mil utenfor Salisbury i Wiltshire. Ute i en gul åker står store sandsteinsblokker, noen med overliggere, i en hesteskolignende innhegning fra steinalderen. De største av blokkene er 9 meter høye og veier nesten 50 tonn.

STONEHENGE: Steinformasjonene på Salisbury-sletten er fortsatt et lite mysterium for forskerne, akkurat som Novitsjok-angrepet i mars. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Steinformasjonene pirrer nysgjerrigheten og teoriene om hva steinaldermenneskene drev med i det som var en landsby her er mange. Steinene ble reist et sted mellom 2000 og 2500 år før Kristus og det er fortsatt et lite mysterium hvordan menneskene klarte å frakte steinene til Salisbury-sletten den gangen.



Stedet har hatt en stor symbolsk og religiøs betydning og restene etter mange graver er fortsatt å se som små gressvoller i landskapet. I dag er det blitt et selfie-paradis for turister fra alle verdens hjørner.

Turistene svikter Salisbury

Bilturen går videre ned til Salisbury. Nærheten til Stonehenge har gjort byen til en av Storbritannias mest besøkte turistbyer i tillegg til at den har en av Europas høyeste og vakreste katedraler.

FESTIVAL: Katedralfestivalen ble nok ikke så godt besøkt som arrangørene håpet. Foto: Øyvind Nyborg / NRK



Men det er merkbart få turister i ellers så travle Salisbury. I disse dager arrangeres den årlige kataledralby-festivalen, men heller ikke den klarer å trekke fulle hus. Flagg i mange farger henger over de koselig små gågatene og det er salgsboder på rekke og rad på det gamle torvet. Men det er glissent med folk.

Nervegassangrepet

Salisbury preges fortsatt av nervegassangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren hans Julia. Politifolk står vakt og det er blå og hvite politisperrebånd flere rundt steder rundt om i byen. Jeg hadde tenkt meg et besøk på The Mill, byens eldgamle pub fra middelalderen, men den er fortsatt sperret av. Skripal og datteren var innom den puben før de kollapset på en benk i parken rett bortenfor.

POLITISPERRINGER: Salisbury er fortsatt preget av nervegassangrepet den 4. Mars. Den italienske restauranten som Skripal og datteren besøkte har vært stengt siden angrepet. Foto: Øyvind Nyborg / NRK



Som om ikke det var nok for lokalsamfunnet har de fått et nytt mysterium i fanget. Charlie Rowley og Dawn Sturgess ble forgiftet av Novitsjok i nabobyen Amesbury. Sturgess døde på sykehus og etterforskerne jobber med å undersøke om giften er identisk med den som ble brukt i attentatet mot Skripal 4. Mars.

– Redde for å dra til byen

Da spionsaken sprakk i mars rasket jeg med meg fotoutstyr og mikrofon og heiv jeg meg i bilen og reiste til Salisbury. Den vesle byen var havnet mitt i et internasjonalt spiondrama og det var naturligvis hovedsaken i Dagsrevyen den kvelden. Jeg møtte blant andre torghandler Daniel Styves. Jeg huser at han var helt satt ut av det som hadde skjedd.

BUTIKKENE LIDER: Varehandelen i Salisbury har gått ned med 25 % ifølge handelsstanden i Salisbury. Torghandler Daniel Styles sier mange er redde for å komme til byen. Foto: Øyvind Nyborg / NRK



Nå møter jeg ham igjen. Torgvogna hans står tett inntil parken der Skripal og datteren segnet om, som om ingenting var skjedd. Men butikkene lider og omsetningen har falt med 25 prosent i gjennomsnitt. Myndighetene vurderer å gi den vesle middelalderbyen krisehjelp og prins Charles og Camilla kom til byen for ikke lenge siden som liksom for å friskmelde den, men det hjalp ikke stort.





– Turistbussene kommer ikke nedom byen her lengre, men kjører bare forbi. Det er også en del lokalbefolkning som er redde for å dra ned til byen, særlig de eldre. Det er nitrist, forteller Daniel Styves.





Paret som ble forgiftet i Amesbury hadde funnet Novitsjok i en parfymeflaske, som muligens ble brukt mot Skripal.





– Økonomisk har det betydd mye. Det er vanskelig å tjene til livets opphold, forteller torghandleren.





I likhet med Stonehenge er nervegass-saken er lite mysterium. Dødsfallet i Amesbury viser også at den oppryddingen som pågikk i ukevis ikke var så vellykket som myndighetene sa at den var.

Leter etter svar

Den italienske restauranten som Skripal og datteren besøkte er fortsatt sperret av med høye gjerder. To eldre kvinner på bytur står og diskuterer framtiden for byen med en av politifolkene. De har med seg sjokolade til vaktene og forteller at mange av dem har lagt på seg fordi folk kommer med godis til dem. De går lange vakter og folk synes synd på dem.



"We are British and We still carry on" sier Margareth Rattue (86).



Folk er forferdet over at nervegassen har krevd liv.



– Jeg håper nå at Charlie Rowley overlever slik at vi får flere svar. Men vil vi noensinne få vite?, spør 86-åringen.



Det er ingenting i veien med moralen i lokalsamfunnet.



– Vi overlevde bombingen under andre verdenskrig, så da overlever vi dette også, sier Hillary Bourne (83).

Storbritannias høyeste katedral

Men Salisbury er også kjent for sin katedral fra år 1220. Siden 1549 har tårnspiret vært det høyeste i Storbritannia med sine 123 meter. Og den er vel vært et besøk. Vi løser billett og møter guide Mike Townsend ved kirkens benkerader.

TURISTENE SVIKTER: Guide Mike Townsend i Katedralen i Salisbury sier færre turister besøker kirken denne sommeren på grunn av nervegassangrepet i mars. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Han er fra byen og er veldig stolt av både den og kirken. Men også Mike må innrømme at turistene har uteblitt i år på grunn av nervegassangrepet. Det er lett å se hva han mener. Kun en liten håndfull turister nyter synet av det imponerende kirkerommet mens jeg er der.

Skatten fra 1215

Katedralen i Salisbury har også en skatt av de sjeldne, nemlig et av vår del av verdens viktigste politiske dokumenter.

Jeg finner veien til en hvitmalt boks i kirkerommets sidebygning. Utenfor står en guide og passer på at ingen tar bilder. Jeg går inn i mørke der inne. I et lite glassmonter henger et stort papirark med eldgammel svart snirklete skrift. Det er den best bevarte av de fire overlevende kopiene av Magna Carta fra år 1215.

MAGNA CARTA: Katedralen i Salisbury har en av de best bevarte kopiene av Magna Carta fra 1215 utstilt i en hvit boks under streng bevoktning. Foto: Privat



Magna Carta er avtalen som den engelske kongen Johan uten land måtte skrive under på 15. juni i 1215 i Runnymede, vest for London, etter at adelen hadde gjort opprør mot kongens makt. De var lei høye skatter og et elendig rettssystem. Kong Johan var sett på som udugelig og landet stod også overfor en tøff krig mot Frankrike.

USAs grunnlov

Magna Carta er en grunnstein i britisk statsliv. Den danner grunnlaget for et moderne rettssystem, men også for forholdet mellom konge og parlament.



På 1600-tallet var interessen for Magna Carta stor og påvirket Englands borgerretter i the Bill of Rights fra 1689. På 1700-tallet var Magna Carta del av de amerikanske kolonienes retorikk mot Storbritannia, fordi de ble pålagt skatt uten at de var representert i det britiske parlamentet.

HØYESTE I STORBRITANNIA: Salisbury-katedralens spir er 123 meter høyt. Foto: Privat



Men Magna Carta var og viktig da USA fikk sin grunnlov og aller første president George Washington i 1789.

Trump-besøk

Derfor er det en slags skjebnens ironi at Salisbury var på agendaen under president Donald Trumps besøk til Storbritannia i forrige uke.



Britene ønsket nemlig Trumps hjelp i forbindelse med nervegassangrepet som har skapt en isfront mellom Storbritannia og Russland. Storbritannia anklager Kreml for å stå bak og statsminister Theresa May ba Trump om å ta opp dette med Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors på mandag.

HÅND-I-HÅND: Statsminister Theresa May (T.V.) og USAs president Donald Trump (T.H) ga uttrykk for at Storbritannia og USA har et spesielt forhold. Men Trump-besøket var preget av Trumps ydmykelse av May. Foto: Hannah Mckay / Reuters



Men spionsaken i Salisbury havnet litt i bakleksa under Trumps besøk. Presidentens ydmykelse av statsminister May skapte isteden de største overskriftene. I et intervju med The Sun sa Trump at May ikke hadde lyttet til hans råd for brexit og at nylig avgåtte utenriksminister Boris Johnson ville ha blitt en god statsminister.

Mistillit mot May

Det så ikke bra ut for May som allerede sliter med en regjering og et parti som er i ferd med å rives i filler av brexit. Den siste tiden har breexit-debattene har gått høylytt for seg i det britiske Underhuset i Westminster.



De siste ukene har vært preget av en parlamentarisk ping-pong match av de sjeldne. Magna Carta var opptakten til britenes sofistikerte parlamentarisme. Men det opprøret som nå kan komme mot May og hennes regjering fra de hardtslående brexitforkjemperne kunne neppe middelalderens lovgivere forutse.



En gjeng i det konservative partiet er kun noen få underskrifter unna et mistillitsforslag mot May. Det toppet seg i Underhuset denne uken da nå parlamentsmedlem og brexit-general Boris Johnson kalte Mays opplegg for brexit for miserabel.

Surfing

Bilturen vår går videre. Gjennom nasjonalparker, små landsbyer, med puber og typiske bed og breakfast. Devon-kysten åpenbarer seg. En stikkvei går ned til Woolacombe som er et av Storbritannias beste surfesteder, en vannsport jeg forbinder med USAs 50. delstat Hawaii.

SURFING: London-korrespondent Øyvind Nyborg på bølgesurfe-kurs i Woolacombe i Devon i England. Foto: Privat / NRK

Under sitt besøk sa Trump at forholdet mellom USA og Storbritannia er på det høyeste nivået av spesielt. Er det som skal redde britene dersom de ikke greier å få til en avtale med EU etter brexit?





Jeg åler på meg en våtdrakt og skal bølgesurfe for første gang. Surfebrettet skyter fart, jeg kommer meg opp på knærne, med tryner i bølgene i det jeg skal forsøke å reise meg opp.





Theresa Mays brexit plan har også tryna og startet med at tre ministre gikk av i protest.

Hvem som står oppreist av Boris Johnson og Theresa May når høsten setter inn blir spennende å se.