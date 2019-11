To nye nøkkelvitner i riksrettsprosessen

I Kongressen er høringen kommet fram til Russlandeksperten Fiona Hill og David Holmes, som er politisk rådgiver ved USAs ambassade i den ukrainske hovedstaden Kiev.

Fiona Hill jobbet i Det hvite hus, men sluttet noen dager før den famøse telefonsamtalen mellom president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der Trump ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Sier Guiliani påvirket «De tre amigos»

Holmes sier at han i mai ble klar over at presidentens private advokat, Rudy Giuliani, hadde en direkte innflytelse på den amerikanske politikken som ble utøvet i Ukraina.

Han sier Guiliani påvirket «De tre amigos». Kallenavnet viser til energiminister Rick Perry, EU-ambassadør Gordon Sondland og USAs tidligere Ukraina-ambassadør, Kurt Volker. Kallenavnet er noe de tre selv bruker.

Fiona Hill og David Holmes vitnet under ed i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Bekrefter Sondlands telefonsamtale med Trump

Holmes har i en lukket høring tidligere forklart at han under en lunsj med EU-ambassadør Gordon Sondland i sommer overhørte USAs president Donald Trump i en telefonsamtale med Sondland. Dette bekreftet han i dagens høring:

– Selv om Sondland ikke hadde slått på høyttalerfunksjonen kunne jeg høre hva presidenten sa. Stemmen var veldig høy og gjenkjennelig, sa Holmes i dagens forklaring.

Han sa også at Sondland tok telefonen vekk fra øret sitt, kanskje nettopp fordi presidenten snakket så høyt.

– Jeg hørt Trump spørre «så han skal gjennomføre etterforskningen?» og ambassadør Sondland svarte «han skal gjøre det» og la til «president Zelenskyj gjør alt du ber ham om».

Holmes sa at han ikke hadde skrevet ned det som ble sagt i telefonsamtalen, men understreket at han hadde et klart minne av det han hadde hørt.