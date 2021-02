Tiltale mot nordkoreanere: – Verdens ledende bankranere

De tre er nå tiltalt for bedrageri, elektronisk svindel, banksvindel og bruk av ondsinnet programvare knyttet til kryptovaluta.

En av de konkrete tiltalepunktene gjelder forsøk på å stjele 81 millioner dollar fra en bank i Bangladesh.

USA mener også at de deltok i hackerangrepet Wannacry i 2017. Angrepet rammet over 150 land over hele verden med et løsepengevirus som blant annet lammet IT-systemene på flere sykehus.

Visejustisminister John Demers, som leder National Security Division, kaller nå Nord-Korea for et «kriminelt syndikat med flagg».

– Nord-Koreas agenter bruker tastaturer i stedet for våpen til å stjele digitale lommebøker med kryptovaluta i stedet for sekker med penger. De er verdens ledende bankranere, sier Demers.

– Har stjålet milliarder

Ifølge BBC har Nord-Korea trolig skaffet seg over 1 milliard dollar ved hjelp av dataangrep.

Dette er første gang amerikanske myndigheter tar ut tiltale mot det de mener er hackere som opererer på vegne av Nord-Korea.

Løsepengeviruset Wannacry herjet i over 150 land i 2017. Både USA og Storbritannia mener Nord-Korea sto bak. Foto: AP

Justisdepartementet i USA mener de tiltalte jobber for Nord-Koreas militære etterretningsbyrå.

Alle tre befinner seg trolig i Nord-Korea, som ikke utleverer sine borgere.

USA har imidlertid fått tak i en 37 år gammel canadisk-amerikansk mann, som skal ha innrømmet at han hvitvasket penger for gruppa ved minst en anledning.

– Deltok i hevnangrep mot Sony

En av de tiltalte, Park Jin Hyok, ble også tiltalt for to år siden for å ha deltatt i hackingen av Sony Entertainment Pictures i 2014.

Angrepet skal ha vært en hevnaksjon etter at Sony ga ut filmen «The Interview», som harselerer med Kim Jong-un.

Komedien «The Interview» handler om et attentatforsøk på Kim Jong-un, og satte sinnene i kok i Nord-Korea. Foto: Marcus Ingram / AFP

De tre skal ha jobbet målrettet mot entreprenører og leverandører knyttet til forsvar og energi i USA.

Ansatte i både utenriksdepartementet og Pentagon skal ha blitt lurt til å gi fra seg innloggingsinformasjon.

– Dette er en av de lengste og mest komplekse cyberetterforskningene departementet noen gang har gjennomført, sier Demers ifølge ABC.