– Angrepet var omfattende og kostet milliarder. Nord-Korea er direkte ansvarlig for angrepet, skriver Trumps sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus Tom Bossert i et innlegg i Wall Street Journal.

Bossert vil følge opp med en uttalelse tirsdag morgen.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus, Tom Bossert. Foto: Carolyn Kaster / AP

Trump-administrasjonen vil be alle rettsstater om å bekjempe Nord-Koreas evne til å gjennomføre lignende dataangrep, og til å drive igjennom alle relevante sanksjoner i FNs sikkerhetsråd, skriver Washington Post.

I innlegget skriver Bossert at alle som har skadet USA vil bli holdt ansvarlige. Men han går ikke i detalj på hvilke reaksjoner Washington vil iverksette mot Pyongyang, annet enn å svekke landets muligheter til å gjennomføre lignende angrep.

Tidligere har også antivirus-firmaene Symantec og Kaspersky sagt at de undersøker tekniske spor som peker mot gruppen Lazarus med bånd til Nord-Korea.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert påstandene.

Omfattende angrep

Nord-Korea har tidligere ved flere anledninger kalt påstander om at landet står bak dataangrepet for en «svertekampanje».

STÅR TROLIG BAK: Både Storbritannia, uavhengige datasikkerhetsselskaper, og nå også USA mener at det er Nord-Korea som står bak WannaCry-viruset. Foto: Kcna / Reuters

WannaCry-angrepet rammet om lag 300.000 datamaskiner i 150 land i mai. Britisk helsevesen ble spesielt hardt rammet, men også det spanske teleselskapet Telefonica og det amerikanske logistikkselskapet FedEx var blant selskapene som opplevde å miste tilgang til innholdet på egne datamaskiner.

Fram til nå har ikke den amerikanske regjeringen gått ut med noe særlig informasjon om angrepet. Men Storbritannia har tidligere hevdet at det var nettopp Nord-Korea som sto bak angrepet.

WannaCry-viruset fungerte slik at det overtok kontroll over datamaskinen. For å få tilbake tilgangen til innholdet, måtte brukeren betale en løsesum. På forhånd hadde det kommet en rekke advarsler om at det var nødvendig med sikkerhetsoppdateringer av datamaskinene, men disse varslene ble ikke respektert.