Overgrepene skal ha skjedd i barnehjemmet Topu Honis som Daschbach drev gjennom flere år i en avsidesliggende del av Øst-Timor. Der bodde foreldreløse og fattige barn, skriver Associated Press.

Der har politiet holdt Daschbach i husarrest siden 2018. Han nektet å dra til hovedstaden Dili.

Frontene har vært harde i den lille enklaven Oecusse, der noen av den tidligere prestens tilhengere fortsatt støtter ham. De er takknemlige for at han sørget for mat, klær og utdanning til mange barn.

Andre familier, og unge kvinner som har anmeldt ham for overgrep, har presset på for å få den tidligere presten dømt. Anklagene omhandler flere former for seksuelle overgrep, også voldtekt.

Tidligere president på Øst-Timor Xanana Gusmão (t.h.) er blitt kritisert for at han fortsatt omgås Richard Daschbach. Bildet er fra feiringen av den tiltalte prestens fødselsdag i januar i år. Foto: Twitter

Omstridt støtte

Landets tidligere president, statsminister og frigjøringshelt, Xanana Gusmão, var til stede i rettslokalet da Daschbac ble ført inn.

Gusmão nyter fortsatt stor tillit i Øst-Timor. Støtten til den tiltalte presten har han fått mye kritikk for, blant annet fra sine egne barn.

Av Øst-Timors 1,3 millioner innbyggere tilhører 98 prosent den romersk-katolske kirke.

To jenter i Øst-Timor foran et veggmaleri i en kirke som viser helgenen St. Antonius og Jesus som barn. Foto: FIRDIA LISNAWATI / Ap

Vatikanet har fratatt Daschbach retten til å virke som prest. Han er altså løst fra sitt ordinasjonsløfte. Likevel har han i perioder insistert på å holde messe for sine følgere, skriver nettavisa Union of Catholic Asian News.

En representant for den katolske kirke i hovedstaden Dili sier at Daschbach overfor kirken har vedgått at han har begått overgrep mot barn.

Men han har ikke innrømmet dette offentlig, skriver nyhetsbyrået AP.

Daschbach foran rettslokalet i Oecusse i East Timor tirsdag. Foto: Raimundos Oki / AP

Hedres fortsatt

Nyhetsmedier i Øst-Timor omtalte Daschbachs fødselsdag 26. januar. Da ble han hedret for sin innsats i landets uavhengighetskamp og sin støtte til fattigfolk.

Men det var liten eller ingen omtale av beskyldningene mot ham om overgrep.

Daschbach har tilhørt ordenen Guds ords selskap (Società del Verbo Divino). Han er opprinnelig fra Pennsylvania i USA. Derfra fikk han mye støtte til sitt barnehjem og sin misjonsvirksomhet.

Nå har amerikanske påtalemyndigheter utstedt en arrestordre på ham. De har tiltalt Daschbach for at han ved tre tilfeller skal ha svindlet til seg penger.