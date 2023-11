Vil rive moskeer: – Ekstremt uheldig for Nato-prosessen

Under Sverigedemokraternas (SD) landsmøte i Västerås i helgen kom partileder Jimmie Åkesson med uttalelser som flere har reagert kraftig på.

Åkesson sa at man i Sverige burde stoppe bygging av nye moskeer. Han vil også rive moskeer som er «arnested for spredning av konspirasjoner», som han beskrev det.

– Uttalelsene er uheldige for Sveriges videre Nato-prosess.

Det sier Tyrkia-kjenner og tidligere svensk ambassadør i Tyrkia, Michael Sahlin til SVT.

KRITISK: Michael Sahlin, tidligere ambassadør i Tyrkia, mener uttalelsen er svært uheldig for den videre Nato-prosessen i Sverige. Foto: NTB

Mener Sverige er muslimfiendtlig

Tyrkia har holdt igjen for en endelig godkjennelse av svensk Nato-medlemskap. Begrunnelsene for det har vært mange, og til tider litt uklare. Men det overordnede budskapet er at Sverige anses som muslimfiendtlig av Tyrkia.

Bakgrunnen for det er en rekke hendelser. Tyrkia mener svenske myndigheter tillater koranbrenninger. Det er også desinformasjonskampanjer i Tyrkia som omhandler

RIVNINGSKLAR: Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson vil rive moskeer i Sverige. Foto: NTB

at det svenske barnevernet kidnapper barn fra muslimske familier. Uten vedtak og helt uten grunn.

Sverigedemokraterna er støtteparti til den sittende svenske regjeringen. At de kommer med uttalelser som omhandler riving av moskeer og forbud mot å sette opp nye, har fått mye oppmerksomhet i Tyrkia. Den siste tiden har en endelig avklaring rundt Sveriges Nato-medlemskap, i det tyrkiske parlamentet, blitt utsatt flere ganger.

Utsettelsene kan ikke settes i sammenheng med Åkessons uttalelser.

PROTESTERTE: I en rekke muslimske land var det i sommer store protester mot Sverige etter at det ble gjennomført koranbrenninger på svensk jord. Foto: Reuters

Massiv kritikk

– I denne sammenheng er det ekstremt uheldig at en partileder for et av Sveriges største partier står og snakker om å rive moskeer. Det kommer som nok en vanskelig sak i en allerede følsom situasjon, sier Sahlin til SVT.



Åkessons utsagn har blitt kritisert fra de fleste andre politiske partier i Sverige.

Ifølge kilder svenske Aftonbladet har snakket med, skal uttalelsen ha vakt stor frustrasjon i regjeringspartiet Moderaterna (M). Uttalelsen var ikke avklart med regjeringen. Det hele har blitt omtalt som både respektløs og polariserende.

Statsminister Ulf Kristersson (M) er mandag er på møte i den finske hovedstaden Helsingfors. Her har han og Finlands statsminister, Petteri Orpo hatt møter. De har diskutert Finlands erfaringer etter snart åtte måneder som Nato-medlem.

– I Sverige river vi ikke gudstjenestebygninger, sier Kristersson i en uttalelse.

FARLIG TID: Statsminister Ulf Kristersson (M) ser ikke ut til å hoppe av glede over uttalelsen fra lederen av regjeringens støtteparti. Foto: SVT

Den svenske statsministeren er gift med presten Birgitta Ed.

– Det gir et galt bilde av hva Sverige står for internasjonalt. Det tvinger utenriksdepartementet til å rette opp bildet av hva Sverige er. Jeg synes man skal stoppe opp. Så tenke på at det er en farlig tid vi lever i, sier Kristersson.

Stoltenberg: – Sverige har levert

– At Kristersson går ut og tar avstand er et nødvendig minimum. Det er selvsagt at han må gjøre det. Selv om det blir besværlig for regjeringen og samarbeidet med Sverigedemokraterna. Men det er ikke sikkert det hjelper. Skaden har allerede skjedd, bedømmer Michael Sahlin.

FORSIKTIG: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg blander seg helst ikke inn i innenrikspolitikk, sier han. Foto: AFP

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fikk spørsmål om uttalelsen fra Jimmie Åkesson på en pressekonferanse i dag. Nato samler utenriksministrene i alliansen tirsdag og onsdag.

Stoltenberg unngikk å svare direkte på om uttalelsen kunne få negative konsekvenser. Men han gjentok det han har sagt utallige ganger før.

– Det som har betydning for Sveriges medlemskap er det faktum at Sverige har levert på de avtalepunktene som ble inngått, sa han

– Sverige lovet i Madrid og senere i Vilnius å intensivere arbeidet mot terrorisme og bedre samarbeidet med Tyrkia. Nå er det Tyrkias tur til å fullføre ratifiseringen. Det er bra at president Erdogan har satt i gang den prosessen, påpekte Stoltenberg.

GLADE(RE) DAGER: Fra Nato-toppmøtet i Vilnius i juli, hvor Tyrkia og Sverige ble enige om enda en avtale. Men ratifiseringen i det tyrkiske parlamentet lar vente på seg. Foto: Nato

Han fremhevet også at religionsfrihet; gjennom ytringsfrihet, er en av Natos kjerneverdier. Noe som skal forsvares i alliansen.

Det er ikke bare Tyrkia, men også Ungarn, som ennå ikke formelt har godkjent Sveriges Nato-søknad.