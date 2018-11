Torsdag 22. november fikk Anita Berg igjen snakke med sin mann Frode Berg på telefonen. Det var den tredje telefonsamtalen i løpet av den siste måneden.

– Vi prøver å holde motet oppe hos hverandre, sier Anita Berg til NRK.

Hun forteller at det kan se ut som om soningsforholdene til Frode Berg den siste tiden er blitt noe bedre.

Anita Berg har fortalt kona at han nå flyttet til en nyoppusset celle med varmt vann, ordentlig toalett og klimaanlegg.

Hun har i lang tid har vært bekymret for de forholdene mannen har levd under i fengselet, etter at han ble arrestert på Teatralnajaplassen i Moskva 5. desember i fjor.

I NRK-dokumentaren «Fenglset i Moskva» har hun nylig fortalt om hvor tungt det siste året har vært.

Inngangsdøren til Lefortovofengselet i Moskva. Har har Frode Berg sittet siden 5. januar 2017 Foto: Morten Jentoft

Tung tid

Etter at en ny etterforsker fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB kom inn i saken i vår, ble situasjonen for Frode Berg i fengselet vanskeligere, ifølge kona.

Berg hadde fram til dette fått snakket med sin kone på telefonen fire ganger, men det ble det nå helt slutt på.

I tillegg skal en del blader og bøker som var sendt til Frode Berg ha blitt nektet utlevert, fordi FSB fryktet at de kunne inneholde skjult informasjon.

Anita Berg sier at mannen Frode er bitter på dem som sendte ham på oppdrag til Russland Foto: Arild Sandsvik

– Det var en forferdelig tung tid sier Anita Berg, som derfor er svært glad da hun under den siste samtalen med sin mann fikk høre at han nå har fått både blader og ikke minst kryssordoppgaver.

Samtalene på telefon har nå blitt mye lettere fordi tolken som er til stede ikke trenger å oversette hvert eneste spørsmål og svar.

Regelmessig telefonkontakt

– Det ser nå ut til at vi kan få snakke sammen hver 14. dag, samtidig som en representant fra den norske ambassaden i Moskva besøker Frode Berg i fengselet, sier Anita Berg.

Frode Berg har selv hevdet, blant annet overfor norske journalister under varetektsfengslingsmøtet 2. mai, at han som kurer hadde utført et oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

– Jeg skulle overlevere noen penger, sa Berg, som ble arrestert av den russiske sikkerhetstjenesten med 3000 euro på seg.

Han ble varetektsfengslet og er nå anklaget etter paragraf 276 i den russiske straffeloven, spionasje.

600.000 kroner i fri rettshjelp

Den russiske stjernejuristen Ilja Novikov ble i slutten av desember 2017 engasjert som Frode Bergs advokat, mens den russisktalende advokaten Brynjulf Risnes tok seg Bergs interesser i Norge.

Den første tiden ble det samlet inn penger lokalt i Sør-Varanger til advokatene, men fra våren 2018 har han hatt fri rettshjelp fra norske myndigheter.

– Vi har til nå fått rundt 600.000 kroner i fri rettshjelp, sier Brynjulf Risnes til NRK.

Han har så langt ikke har fått anledning til å møte sin klient i Moskva.

Rettssak over nyttår?

Både advokatene og familien håper at det nå endelig skal bli satt en dato for rettssaken mot Frode Berg.

Den nåværende varetektsfengslingen går ut 5. desember, på årsdagen for Bergs arrestasjon. Det er ventet av varetektsfengslingen forlenges, men at saken samtidig sendes over til domstolen.

– Vi kan bare håpe på at det nå går mot rettssak, men jeg har lært meg å være realistisk.

Anita Berg vet at advokatene også tidligere har kommet med optimistiske meldinger om når rettssaken kommer opp.

Russisk lov gir rett til å holde mistenkte i denne type saker i varetekt i et og et halvt år.

Dermed kan Frode Berg i verste fall bli sittende helt fram til sommeren 2019 før saken mot ham kommer opp for retten.