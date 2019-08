Texas-politiet fraktet arrestert svart mann etter seg i tau

Veron Hale, som er politisjef i Galveston i Texas, sier i en pressemelding at teknikken enkelte ganger er akseptabel, men i dette tilfellet viste politifolkene dårlig dømmekraft.

Hale mener det ikke lå noe ondsinnet bak måten arrestasjonen skjedde på. De har likevel vedtatt å endre regelverket - slik at denne metoden ikke blir brukt igjen.

Slavetiden

Reaksjonene på sosiale medier har vært kraftig. Mange påpeker at bildet fremkaller minner om slavetiden.

«Dette er feil! En person skal aldri bindes fast med tau og bli dratt etter en hest for å gå» skriver Eirin Toberman. Hun var ifølge avisen Independent en av de første som delte bildet på Facebook.

Beto O'Rourke, som er en av presidentkandidatene for Demokratene, er opprørt. Han skriver på Twitter at denne saken «krever ansvarlighet, rettferdighet og ærlighet, og vi trenger å kalle det for hva det er: rasisme på jobb».

Det var lørdag formiddag i Galveston i det østre av Texas i USA - ved kysten av Mexicogolfen - at to hvite politimenn på hest arresterte 43-åringen.

Han ble pågrepet fordi han oppholdt seg ulovlig på en privat eiendom i byen. Mannen skal flere ganger ha blitt advart av politiet mot å oppholde seg i dette området.

I påvente av en politibil som skulle frakte mannen til politistasjonen, valgte tjenestemennene å binde et tau i håndjernet til den arresterte mannen og dra han etter seg mens de red gjennom byen.

Til tross for at denne behandlingen var innenfor lovverket da, innrømmer politiet nå at denne transporten kan oppfattes negativt.

Krever etterforskning

Adrianne Bell, som er kongresskandidat for demokratene i området, skriver på Twitter at saken må etterforskes. Hun legger til at dette er en situasjon som har ført til både sinne, avsky og spørsmål fra lokalsamfunnet.

– To hvite politifolk på hesteryggen med en svart mann bundet fast etter seg, det ville aldri skjedd med en hvit mann, sier Leon Phillips som er president i juristforbundet i Galveston til Houston Chronicle.

Phillips sa også at bildet minnet han om alle de rasistiske bildene fra 1920-tallet.

Politisjef Veron Hale har ifølge BBC beklaget overfor 43-åringen for at han ble utsatt for denne pinlige situasjonen.

Beskytt med respekt

Til tross for at politiet har sendt ut en pressemelding om det som skjedde, er det ikke nevnt på politiets twitterkonto. Men ifølge kontoen er slagordet for politiet i Galveston «Protect with respect».

43-åringen er nå satt fri mot kausjon. Amerikanske medier har ikke lyktes med å få en kommentar fra mannen.