Tesla raste på børsen etter ruteknusing

Den futuristisk utsjåande pickup-lastebilen, blant anna kalla «cybertruck», vart lansert i ei direktesending på Internett. Elon Musk skrytte av at bilen hadde skotsikre glas, men det skar seg då sjefdesignaren Franz von Halzhausen skulle teste det.

Han kasta først ein ball mot ruta, og ruta vart øydelagt. Det same skjedde då han kasta ball nummer to.

– Gjekk ikkje gjennom

Elon Musk skal ha ein formue på vel 20 milliardar dollar. Foto: Frederic J. Brown / AFP

– Ballen gjekk i det minste ikkje gjennom ruta, var den spontane kommentaren til Elon Musk. Han forsikra om at same testen var gjennomført fleire gonger tidlegare, og då heldt rutene. Han sa blant anna at glasrutene på pickupen skulle tole eit skot frå eit ni millimeters handvåpen.

Heller ikkje utsjånaden til den nye elbilen fekk særleg god mottaking. NBC News skreiv blant anna at bilen var «svært, svært rar». I det heile har det vore meir spott enn ros å hente for nyvinninga.

Fallet på 6 prosent betyr at den personlege formuen til hovudaksjonær Elon Musk i løpet av fredagen vart redusert med 768 millionar dollar, rundt 7 milliardar kroner, ifølgje det amerikanske økonomimagasinet Forbes.

20 milliardar dollar

Det har han sikkert råd til, for formuen hans blir estimert til over 20 milliardar dollar, rundt 180 milliardar norske kroner. Og det er heller ikkje første gong Tesla-aksjen har opplevd eit fall på 6 prosent.

Det skjedde sist for eitt år sidan, då eksentriske Elon Musk røykte marihuana under ei direktesending på Internett. Då den britiske avisa The Guardian spurde Musk om han syntest det var særleg lurt å gjere, svarte han at The Guardian var den mest ufordragelege avisa i verda.