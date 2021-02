– Forlaget til cyber-lov dekker ikke grunnleggende menneskerettigheter, og spesielt ikke ytringsfrihet og personvern, sier Sigve Brekke til NRK.

Brekke sier at de valgte å sende en reaksjon på forslaget til myndighetene og gå ut med den offentlig.

Det nye lovforslaget ble lagt fram av militærjuntaen som tok makten for to uker siden.

Soldater sperrer en av gatene i Yangon for å holde demonstranter borte. Foto: SAI AUNG MAIN / AFP

Den foreslåtte loven vil forplikte teleselskaper til å lagre brukernavn, IP-adresser, telefonnumre, ID-kortopplysninger, adresse og brukeroppføringer i opptil tre år.

I tillegg må dataene overleveres til myndighetene uten rettslig kjennelse, skriver Bistandsaktuelt.

Arbeidere i Yangon pusser opp fasaden til Telenors hovedkvarter i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB

Myanmar-kjenner og tidligere leder i Burmakomiteen Audun Aagre sier til Bistandsaktuelt at Telenor har sendt et svært viktig signal med sitt høringssvar om den foreslåtte loven om datasikkerhet.

Har fulgt direktiver

Juntaen i Myanmar har flere ganger beordret teleoperatører i landet til å stenge nettilgangen. Det har også Telenor gjort.

Brekke sier til NRK at de har vært nødt til å følge de instruksene de har fått.

Natt til tirsdag ble nettet i Myanmar blokkert for andre natt på rad.

Telenorsjef Sigve Brekke intervjuet i Urix om at han måtte følge instrukser fra militærregjeringen i Myanmar Foto: Philip Lote / NRK

Les alle NRKs artikler om Myanmar her.

– Da vi gikk inn i Myanmar for sju år siden tilrettela myndighetene lovgivning og rammeverk etter beste internasjonale praksis, sier Brekke

Han sier det var derfor Telenor gikk inn i landet og bygde en åpenhetskultur, men at de ikke lenger kan være åpne om de direktivene de får og begrunnelsen for dem.

– Nå får vi ikke muligheten til det lenger. Vårt fokus er her og nå. Det er en krevende situasjon. Det er en uoversiktlig situasjon, sier Telenor-sjefen.

Ordre om å tie

Telenor er ett av de fire store teleselskapene i Myanmar og har 16 millioner kunder. De andre operatørene er et statlig selskap, et teleselskap eid delvis av de militære og Ooredoo fra Qatar.

Forsker og historiker Stein Tønnesson sier at Telenor har vært det teleselskapet folk har stolt mest på i Myanmar.

Et foto fra november 2014 da Sigve Brekke (tv) var asiasjef i Telenor og besøkte Myanmar sammen med daværende næringsminister Monica Mæland (H). På bildet er også daværende sjef for Telenor i Myanmar Petter-Børre Furberg og en lokalt ansatt. Foto: Heiko Junge / NTB

– Telenor har tidligere gått ut offentlig med de ordrene de har fått fra myndighetene om nedstenging av nettet eller av applikasjoner som Facebook, Instagram, og Twitter sier Tønnesson.

Men så kom ordren fra myndighetene 14. februar om at teleselskapene ikke lenger får lov til å offentliggjøre de direktivene de får.

Sette grenser

– Det er viktig at Telenor er der. Men det er også viktig at Telenor setter grenser for hvor langt de kan gå, sier Tønnesson.

Historikeren Stein Tønnesson frykter at militærstyret i Myanmar kan komme til å kaste ut Telenor. Foto: Philip Lote / NRK

Brekke sier at det er umulig å si hvor de grensene eventuelt går fordi situasjonen utvikler seg hele tiden i Myanmar nå.

– Men det er viktig at vi er der, kanskje viktigere enn noen gang, sier Brekke.

Tønnesson frykter at militærstyret, dersom de får fortsette, vil kvitte seg med de to utenlandske selskapene Telenor og Ooredoo fra Qatar.