Det siste døgnet har Taliban tatt kontroll over flere store byer, blant annet Afghanistans nest største by, Kandahar.

Lashkar Gah ble erobret av Taliban fredag morgen, og intervjuet med den internt fordrevne mannen ble gjort bare noen timer tidligere.

Provinshovedstaden i Helmand i Sør-Afghanistan har vært en slagmark i flere uker. Provinsen ligger midt i Talibans kjerneområde. Fra luften ble Lashkar Gah bombet av myndighetene og amerikanske fly, og på bakken svarte Taliban med granater.

Ingen av partene ville gi opp kampen om den strategisk viktige byen. Mange av byens 200.000 innbyggere ble drevet på flukt. «Janan» er en av dem. Vi snakker med ham på telefon fra Kabul. NRK har anonymisert ham for å ivaret sikkerheten hans.

– Byen vår ser ut som Syria. Alle bygninger er truffet. Bombing fra myndighetene og angrep fra Taliban har ødelagt alt, sier 32-åringen, som forteller om regelrette gatekamper mellom Taliban og sikkerhetsstyrker.

RUINER: Store deler av Lashkar Gah sentrum er jevnet med jorden de siste ukene. Foto: Abdul khaliq / AP

– Vi rømte hals over hode. Med et nødskrik rakk jeg å få familien min ut før kampene nådde vår gate. Vi måtte la alle eiendelene våre ligge igjen, før vi låste døren til huset vårt. Vi rakk bare å pakke med oss klær og det aller mest nødvendige.

Soldater overgir seg i hopetall

Janan og familien er ikke alene. Både Taliban og den afghanske hæren har bedt folk komme seg unna Lashkar Gah.

– Det var nesten ingen som ble igjen i nabolaget vårt. Noen av de eldste mennene valgte å bli igjen for å passe på husene. Resten pakket sammen og dro, sier Janan.

32-åringen forteller at han så soldater som rømte fra stillingene sine i sivile klær.

– Soldatene er livredde for å bli tatt til fange, eller bli drept av Taliban. Derfor hadde de tatt av seg uniformene og kledd seg i sivilt tøy. Vi så at de lot både våpen og kjøretøy stå igjen til Taliban.

Men i hjertet av byen har en styrke, bestående av blant annet spesialsoldater, holdt stand i ukevis. De har forskanset seg i guvernørboligen og etterretningshovedkvarteret. De har kjempet innbitt mot Taliban. Styrken ledes av den unge generalen Sami Sadat.

General Sami Sadat (t.h.) hilser på en av sine soldater.

Han har sverget hevn over Taliban og sagt at han skal kjempe til siste mann. 36-åringen kjemper både på bakken og i sosiale medier. Han legger stadig ut bilder og videoer fra kampene.

– Vi skal kjempe mot dem, og vi vil ikke la en eneste Taliban-kriger leve. Vi skal kjempe mot Taliban hvor enn de er, sier den populære generalen i et lydklipp på Twitter-kontoen sin.

Denne uken ble han forfremmet til å lede Afghanistans spesialstyrker.

Intens bombing

At kampene er intense er det ingen tvil om. Janan jobber som journalist, og har dekket konflikten i Afghanistan i mange år. Men ingenting kunne forberede ham på det han ble vitne til på vei ut av byen sin.

– Jeg har sett min del av bombing i Afghanistan. Men den bombingen vi opplevde i Lashkar Gah, glemmer jeg aldri. Vi befant oss midt i byen, men det var som en krigssone. Det var vanskelig å holde seg på beina på grunn de kraftige drønnene fra bombene.

GATEKAMPER: Afghanske soldater kjemper gatekamper med Taliban i Lashkar Gah. Foto: Abdul khaliq / AP

Det raskeste ville vært å fly ut av Helmand til hovedstaden Kabul. Men flyplassen i Lashkar Gah har vært stengt på grunn av kampene. Derfor måtte familien kjøre de om lag 700 kilometerne til Kabul. Det tok dem en og halv dag å nå hovedstaden. På veien måtte de gjennom mange områder som er under Talibans kontroll.

– Vi ble stoppet av Taliban-krigere flere steder. De gikk gjennom bagasjen vår, og kroppsvisiterte oss. De spurte om vi jobbet for myndighetene, og gikk gjennom id-papirene våre. Det var åpenbart at de var på jakt etter myndighetspersoner.

Titusener på flukt

Vel framme i Kabul forteller Janan om kaotiske scener.

– Fordi Kabul fortsatt er trygt, har folk fra hele landet søkt tilflukt her. Vi ser busser fulle av sivile ankomme hovedstaden fra alle kanter. Alle parkene i byen er fulle av internt fordrevne mennesker.

FLYKTER: Hundretusener av sivile er på flukt fra kampene som raser over hele Afghanistan. Foto: AFP

– Vi snakker om folk som sover under åpen himmel i sommervarmen. Det er lite hjelp å få, sier 32-åringen.

Afghanistan hadde i utgangspunktet flere millioner internt fordrevne mennesker. Men de siste månedene er ytterligere 350.000 mennesker drevet på flukt fra sine hjem, ifølge FN. Taliban har nå erobret alle de største byene i landet, bortsett fra hovedstaden Kabul.

Myndighetene bekreftet i morges at den nest største byen, Kandahar, er erobret. Mer enn en tredel av provinshovedstedene i Afghanistan er dermed under Talibans kontroll.

Selv er Janan heldig. Oppsparte midler gjorde at han kunne flytte inn i en liten leilighet.

– Prisene på leiligheter har skutt i været på grunn av den store pågangen av mennesker til Kabul. I løpet av noen få uker er prisene mer en doblet. Likevel var vi heldige som fikk et tak over hodet.

– Jeg er dypt bekymret

Men den unge mannen ser svært mørkt på fremtiden, og mener myndighetene vil tape slaget om Afghanistan.

– Jeg tror ikke myndighetene vil overleve i mer enn et par måneder. De har begått en rekke feilgrep, sier han.

Janan, som er i tett kontakt med myndighetspersoner gjennom journalistjobben sin, viser til omstridte utnevnelser i landets sikkerhetsstyrker.

– I en kritisk fase hvor Taliban fosser frem og tar by etter by, har presidenten kludret det til med å utnevne den ene udugelige militære lederen etter den andre, sier han.

Disse lederne har vært mer opptatt av å sikre sine posisjoner fremfor å sikre landet mot Taliban, mener journalisten.

PÅ FREMMARSJ: 20 år etter at regimet deres ble veltet, er Taliban på full fart tilbake til makten i Afghanistan. Foto: Tariq Achakzai / AP

– Hvordan tror du livet i Afghanistan blir hvis Taliban kommer tilbake til makten?

– Jeg er dypt bekymret for meg selv og min familie. Jeg kan ikke annet enn å be til Gud om at Taliban har endret seg, og at de ikke går tilbake til barbariet de holdt på med for 20 år siden. Men jeg tror ikke bønnene mine blir hørt.