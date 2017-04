Syriske Bana (7) rørte en hel verden på Twitter - nå gir hun ut bok

Hun har fått en hel verden til å se krigen fra et lite barns ståsted. Gjennom sine twittermeldinger inne fra den syriske byen Aleppo har hun gitt stemme til alle de små som opplever krigen innenfra.

I boka «Kjære verden», som skal publiseres av forlaget Simon & Schuster, vil 7-åringen skrive om sine erfaringer fra Syria og hvordan hun og familien nå tilpasser seg et liv som flyktninger i Tyrkia.

Denne uken skrev hun til sine 369.000 følgere på Twitter: «Jeg er så glad for å kunne annonsere at boka mi vil bli publisert av Simon & Schuster. Verden må gjøre ende på alle kriger nå, over alt i verden.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg håper boken min kan bidra til at verden gjør noe for Syrias barn og bringer fred til barn over hele verden, som lever i krig, sa Bana Alabed i en uttalelse gjennom sin forlegger, ifølge CNN.

Moren hjelper Bana å skrive

Moren til Bana, Fatemah, er engelsklærer og hjelper til med å skrive Banas twittermeldinger. Hun forteller til CNN at datteren begynte å skrive boka si denne uken.

Bana begynte å tvitre fra sin krigsherjede hjemby i september i fjor. Og det gikk ikke lang tid før hun fikk en masse følgere fra hele verden. Fatemah, som startet twitter-kontoen, ønsket at verden skulle høre et barns stemme fra krigen, og slik hente støtte fra hele verden for sivile i Aleppo.

Hun tvitret flere ganger daglig, om bombeangrep, venner som ble drept og drømmene sine for fremtiden, og hun delte bilder av sammenraste bygninger, og skadde og drepte mennesker.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andre twitter-meldinger minner om at Bana er en helt vanlig jente fanget i en skrekkelig krig. «Jeg så Harry Potter-filmen. Bana vil gjerne lese boka.» skrev moren i november.

Og dermed tok forfatter J.K. Rowling kontakt og sendte like godt alle bøkene i elektronisk form til Bana.

Viktige perspektiver

Banas bok vil bli tilgjengelig som lydbok og en barnebokversjon vil bli utgitt av Salaam Reads.

– Banas erfaringer og budskap overskrider alle overskrifter i nyhetene og gjennomborer all den politiske støyen og debattene, og minner oss om krigens kostnad betalt i menneskeliv, sier redaktør i Simon & Schuster, Christine Pride, i en uttalelse.

Alabed-familiens hjem ble jevnet med jorden i november da den syriske hæren tok tilbake områder som var holdt av opprørere. Familien gjemte seg, men Bana fortsatte å tvitre. Mer enn tre uker senere tvitret hun at de hadde klart å flykte fra Aleppo.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Familien kom seg til Tyrkia der de nå bor. Her fortsetter hun å bruke sosiale medier for å tiltrekke seg verdens oppmerksomhet, og for å forsøke å overtale verdens ledere til å redde Syrias barn.