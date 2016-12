Mandag ble Bana Alabed og familien hennes evakuert fra krigsrammede Aleppo. Med over 300.000 følgere på Twitter har verden fulgt hennes kamp for å overleve.

Også Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, har fulgt med i timen og inviterte jenta og familien hennes til presidentpalasset for en audiens og flere klemmer fra statslederen.

Presidenten hoppet selv på Twitter for å dokumentere møtet med internettfenomenet.

– Takk for at du fikk oss ut

Bana har også lært litt engelsk, og også hva hun skal si når hun er på visitt hos statslederen:

– Takk for støtten du har gitt barna i Aleppo, og for at du hjalp oss med å komme oss bort fra krigen. Jeg elsker deg. Det var syvåringens budskap fra presidentpalasset.

Hele familien var på plass i palasset, og alle søsknene fikk presanger fra Erdogan som hadde forberedt seg godt til møtet.

Komplisert rolle i konflikten

Tyrkias rolle i konflikten er omstridt. De ønsker også å bekjempe IS, men frykter at de kurdiske krigerne fra Tyrkia skal få vann på mølla og bli inspirert til å krige for uavhengighet på tyrkisk jord.

Fakta om borgerkrigen i Syria Foto: KARAM AL-MASRI / Afp Ekspandér faktaboks * Opprøret mot president Bashar al-Assad i Syria brøt ut i mars 2011 og ble møtt med våpenmakt fra regimets side. * Opprørerne grep etter hvert til våpen og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. * En rekke ulike opprørsgrupper kjemper mot regimet og dels mot hverandre. * Militante sunnimuslimer fra Irak har kastet seg inn i krigen, både for al-Qaidas forlengede arm Nusrafronten og etter hvert også for IS. Et stort antall fremmedkrigere fra andre land deltar også i krigen. * De ulike opprørsgruppene får støtte fra land som Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og USA. * Assad får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah. * En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS i Syria og Irak og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria. * Også Tyrkia har blandet seg inn i krigen. * Krigen i Syria antas hittil å ha kostet nærmere 300.000 mennesker livet og halve befolkningen er drevet på flukt i og utenfor eget land (©NTB)

Tyrkia har derfor meglet frem våpenhvilen med Russland på vegne av opprørerne og regjeringsstyrkene.

Regjeringsstyrkene har fått kontroll over Øst-Aleppo, og den siste tiden har man prøvd å evakuere sivile og opprørere ut av byen.

Den syriske regjeringen meldte i går at evakueringen var over, men FN sier den fortsatt pågår for fullt.

Hjelpearbeidere i byen sier til nyhetsbyrået AFP at de tror evakueringen kan bli ferdig i løpet av torsdag.