– Når vi nå får en regjering hvor vi ikke er med så er det svært viktig for oss at vi får en omfattende enighet der vi som største parti i denne konstellasjonen får et betydelig gjennomslag i politiske saker, sier Sverigedemokraternas (SD) partileder Jimmie Åkesson.

Åkesson sier hans parti nå vil kunne levere politisk på områder velgerne deres mener er viktige. Han trekker fram kriminalitetsbekjempelse som ett område som vil få preg av SDs politikk.

– For oss har det vært helt avgjørende at et maktskifte også må innebære et paradigmeskifte når det gjelder innvandrings- og integrasjonspolitikken, sier Åkesson.

Åkesson sier at tallet på kvoteflyktninger skal reduseres fra 6400 til 900 i året.

Det skal også stilles strengere krav til velferdsytelser for de som ikke er svenske statsborgere.

Politiet skal få opprette såkalte visitasjonssoner, straffen for gjengkriminalitet skal dobles, og det skal bli tillatt å føre anonyme vitner, ifølge Sverigedemokraternas leder. Et tiggeforbud skal også utredes.

Ville ikke i regjering med Liberalarna

Liberalerna blir en del av regjeringen. Det er noe de har arbeidet hardt for.

Sverigedemokraterna hadde under forhandlingene som utgangspunkt at de ikke ville støtte en regjering der Liberalerna deltok.

Slik ble det ikke. Nå skal Sverigedemokraterna (SD) være støttespillere. Liberalerna får statsrådsbiler.

– Vi står her og vi er enige om en avtale som er bra for Sverige, sa Ulf Kristersson da han åpnet pressekonferansen fredag formiddag.

– Det blir en trepartiregjering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalarna. Den regjeringen kommer til å samarbeide nært med Sverigedemokraterna i Riksdagen, sier Pettersson.

Partiene skal ha sju samarbeidsprosjekter om kriminalitet, innvandring, energi og klima, helse, utdanning og den økonomiske politikken.

Statsminister blir Ulf Kristersson fra Moderaterna.

Klokken 11 skal den nye regjeringen presenteres for talmannen i Riksdagen

HOLDER DEM I BÅND: Avtroppende statsminister Magdalena Andersson mener de innvandringskritiske SD vil ha kontroll over regjeringens politikk. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Skal bygge ut kjernekraft

Kristdemokraternas Ebba Busch la vekt på at partiet har fått gjennomslag for sine hjertesaker: kjernekraft og helsereform.

– Vi ba om et mandat for århundrets helsereform. Det mandatet har vi fått, sier hun.

Partiet har fått gjennomslag for å overføre sykehusvesenet til staten, og for en kraftig utvidelse av primærhelsetjenesten.

I tillegg lover Busch at det nå skal bygges ut kjernekraft i Sverige.

– Målet vårt skal endres til 100 prosent fossilfri strømproduksjon. Vattenfall skal få i oppdrag å planlegge nye reaktorer, sier Kristdemokraternas partileder.

Mye makt

SD har allerede fått en rekke posisjoner i nasjonalforsamlingen, Riksdagen. De har ti leder- og nestlederporsjoner i forskjellige komiteer. På den måten kan de spille inn til regjeringen saker de mener er viktige.

Avtroppende statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna sier til Dagens Nyheter at SD nå vil «holde regjeringen i bånd».

Før valget ble samarbeidsklimaet på høyresiden beskrevet av dem selv som enkelt og lovende for en ny borgerlig regjering.

Det viste seg at det ikke stemte. Det har vært spesielt hard kamp mellom Liberalerna og SD.

DET VAR DA: Ulf Kristersson fra Moderaterna var strålende fornøyd med valgresultatet 11. september. Den neste tiden ble preget av meget harde forhandlinger mellom de potensielle regjeringspartnerne. Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP

Svak regjering

Selv om det nå er inngått en avtale mellom regjeringspartiene og SD, er det klart at det parlamentariske grunnlaget for regjeringen er svak.

De tre regjeringspartiene fikk til sammen 103 plasser i Riksdagen. Det største partiet, Socialdemokraterna 107.

SD alene har 73. Derfor er regjeringen helt avhengig av at de spiller med på lag.

MYE GROV VOLD: En politibetjent er drept i Göteborg. Noen områder i de svenske byene er så utsatt for kriminalitet at SD har ønsket strenge tiltak. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB

Hva SD ønsker

Sverigedemokraterna vil ha store innrømmelser i innvandring og asylpolitikken. Partiet vil sannsynligvis ikke ønske de skattekuttene den svenske versjonen av Høyre, Moderaterna vil ha.

SD ønsker mer penger til eldreomsorg og helse.

De fire partiene stort sett enige om strengere kriminalitetspolitikk. Det er likevel en del uenighet. Ett omstridt punkt er de såkalte visitasjonssonene. Altså deler av spesielt kriminalutsatte områder der borgere kan stoppes og ransakes uten en konkret mistanke.

Et annet punkt er utvisning av dømte for gjengkriminalitet dersom de har dobbelt statsborgerskap.