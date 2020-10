Fulle feriefly fra Sverige til kriserammede Spania

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg kommer kanskje til å angre dette i fremtiden, sier Jeasmine til Aftonbladet.

Den svenske avisen var med på flyturen fra Arlanda til Gran Canaria.

Flyet var fullt av passasjerer, men alle hadde på seg munnbind, som er et krav fra den europeiske luftfartsmyndigheten EASA.

På flyet ble det servert mat og kalde drikker, men munnbindet måtte på før og etter serveringen.

– Veldig tomt

Jeasmine har jobbet hjemmefra siden helsemyndighetene anbefalte de i vår, og hører på rådene som kommer derfra.

Derfor mener hun at hun ikke gjør noe galt når hun reiser. Det er selve flyreisen hun er mest bekymret for.

– Jeg hadde ønsket at det ikke var folk på alle setene, sier hun.

Birgit Remneman landet på Gran Canaria lørdag.

– På fastlandet har de større smittespredning, her går det bedre. Vi behøver ikke være redde for korona her. Jeg er nok mer redd hjemme, sier hun.

Hun sier det er mange stengte butikker, og at det er veldig tomt.

Gran Canaria er unntatt fra de strengeste restriksjonene. Men selv om fastlandet er i en ekstrem situasjon, går det fulle fly dit også.

HØSTFERIE: Birgit Remneman er en av mange svensker som har dratt til Spania i høstferien. Foto: SVT/Cesar Manso, AFP

Krisetilstand

– Vi er i en ekstrem situasjon, sa statsminister Pedro Sánchez da han kunngjorde krisetilstanden under en TV-sendt tale søndag.

Det er innført portforbud mellom klokken 23.00 og 06.00 over hele landet, med unntak av Kanariøyene.

Flyr til steder med strenge restriksjoner

Selv om det er langt færre avganger enn vanlig, er flyene fra Arlanda til for eksempel Malaga, Alicante og Mallorca fulle.

Alle stedene er omfattet av krisetilstanden, men både SAS og Norwegian hadde fullsatte fly dit.

– Mange synes at fordelene veier tyngre enn ulempene. Selv om man ikke får vært ute på natten eller samles i store grupper, vil man likevel oppleve Spania, uttaler SAS' pressesjef John Eckhoff til SVT.

Norwegian sier at de flyr 1800 svensker ned til Spania i høstferien.

– Spania er et favorittland for mange svensker, og vi merker at det er en interesse for å reise dit til tross for den usikre situasjonen, sier Norwegians pressesjef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Ving sier de har 1000 reisende til Spania.

Forskjellig fra Norge

Mens så godt som hele Europa er rødt, og reiser til utlandet frarådes av norske myndigheter, er tilstanden en annen i Sverige.

Der er det ingen råd om å avstå fra å reise til utlandet, ifølge SVT. Men folk bes være forsiktige, og være oppmerksomme på de lokale reglene.

Det bes også om at folk er oppmerksomme på symptomer når de kommer hjem.