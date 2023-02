På Lindgården sykehjem i Broby blir beboerne minnet på sex.

Sykehjemmet ønsker velkommen med et tilbud om en frivillig samtale om seksuell undervisning når nye flytter inn – hvis de vil.

Dette er en fin bok, sier Nils (96) på fellesstuen i sykehjemmet. Foto: SERGEI GAPON / AFP

– Det skal ikke være et tabu å snakke om eldres seksualitet.

Dette sier Liselotte Nilsson Klang (54) til Sveriges Radio. Hun er daglig leder på sykehjemmet.

Skummelt i starten

Noen krevende hendelser i sykehjemmet førte til at de startet et prosjekt om seksuell helse for ett år siden.

Tidligere følte ikke de ansatte seg komfortable når de så en beboer onanere eller virkelig ikke kunne forstå hvorfor noen trengte hjelp med å bestille hotellrom.

– Å ha god seksuell helse er et av våre grunnleggende behov, sier Klang.

Med alderen vil de fleste merke at den fysiske sexlysten og trangen blir noe mindre. Foto: SERGEI GAPON / AFP

– Jeg tror samfunnet må endre måten å tenke på dette. Vi er ikke en alder, men individer, sier den daglige lederen til AFP.

Prosjektet har blitt møtt med positive reaksjoner, mye humor, nysgjerrighet, men også en viss beskjedenhet.

– Det kan gå uker fra første samtale til øyeblikket da de tør å komme og snakke mer om det, sier Klang.

Beboerne får snakket om sexlivet med en gang de kommer inn døra. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Likevel blir disse samtalene ofte til dype diskusjoner der man kan snakke om sorg, tap eller savn etter en partner.

– Det som teller er at de eldre vet at de har noen å snakke med om dette, sier Klang.

Emilie Nilsson, en 39 år gammel hjelpepleier, innrømmer at det var litt skummelt i begynnelsen.

– Men jo mer du jobber med det, jo mer forstår du at det ikke bare handler om sex. Det handler om nærhet, og at alle trenger en klem.

Får velge fra «lystkurv»

For å få beboerne til å trives, har sykehjemmet satt sammen en «lystkurv».

Kurven inneholder blant annet et «Vennligst ikke forstyrr»-skilt, ulike kremer og glidemidler, dildoer, penispumper og penisringer.

Kurven inneholder et «Vennligst ikke forstyrr»-skilt. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Sykehjemmet jobber også for at resepter på potensmidler ikke fjernes bare fordi pasienten flytter til sykehjem.

– Det er en morsom måte som implisitt gjør dette like naturlig som å skulle hente seg et eple eller appelsin i en annen kurv, sier Terje Tilden ved Modum Bad.

Han jobber som seniorforsker ved Modum Bad. Det er en institusjon som vil fremme psykisk helse og livskvalitet.

Han tror tilgjengeligheten vil redusere flauhet og blygsel over å vise til andre at en har slike behov.

– Det gir et signal fra personale og sykehjemsledelse om at dette er naturlig og akseptert, legger han til.

– Kan oppfattes ekkelt

Med alderen vil de fleste merke at den fysiske sexlysten og trangen blir noe mindre.

Dette kan skape endringer og utfordringer knyttet til sex med seg selv, og sex med partner med eller uten samleie.

– Fordi det finnes løsninger, både medisinsk og teknisk, blant annet potensmidler, glidekrem, vibratorer, kunstig vagina, kan svært mange av disse utfordringene løses på ganske enkle måter, sier Tilden.

Et godt og forbilledlig eksempel som bør gi inspirasjon til andre, sier forsker Terje Tilden om det svenske prosjektet. Foto: Modum Bad

Forskeren mener det største problemet er at omgivelsene ikke tror eldre har behov for et sexliv. Dermed kan eldre som ønsker å ha et sexliv bli møtt med skepsis og motstand.

– Noen kan synes at eldre og sex ikke hører sammen, og det kan oppfattes som ekkelt og eventuelt noe som ikke hører inn under arbeidsinstruks innen pleie- og omsorgssektoren, sier Tilden.

Spesielt vil dette ramme dem som blir avhengig av hjelp, slik som når de kommer på sykehjem, mener han.

– Vi må nok jobbe med våre holdninger som ofte tilsier at sex er noe som assosieres med unge, vellykkede mennesker med flotte, friske kropper, sier forskeren.

Alderen i seg selv, sykdom, legemidler og tap av partner er elementer som gjør at eldre voksne kan oppleve utfordringer knyttet til seksualitet og seksuallivet sitt. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Han har tidligere jobbet med temaet i regi av Norges Handikapforbund på 80-tallet.

– Å vise bredden slik den egentlig er, og legge til rette for at eldre og de med funksjonsnedsettelser både har behov og rett til å utøve sex er med på å verne om menneskeverdet i alle livets faser, så eksemplet fra Sverige syns jeg er forbilledlig.

Følger oss til graven

I en studie gjennomført av Bente Træen m.fl. i 2018 kommer det frem at over 90 prosent av norske menn mellom 60 og 75 år er seksuelt aktive.

Det samme gjelder nærmere 75 prosent av kvinnene.

– Seksualiteten er en del av vårt helsebegrep, og seksualiteten følger oss fra vuggen til graven.

Dette sier sexolog og sosiolog Live Mehlum. Hun driver egen klinikk på Tjøme.

Tilbudet i Sverige er flott og viktig, sier sexolog Live Mehlum. Foto: Martin Torstveit / NRK

Seksualitet i alderdommen har dessverre lenge vært forbundet med taushet og skam. Få snakker åpent om seksuell lyst, aktivitet eller erotisk lengsel i denne livsfasen, forteller hun.

– I andre perioder av livet er det mer «tillatt» å ha seksuelle behov.

Veldig få arenaer

– Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning, sier Mehlum.

Hun jobbet tidligere på et sykehjem. Nå er hun del av et prosjekt rettet mot seksuell helse i fengslene.

Sexologen forteller at beboerne på sykehjemmet ikke ble sett som personer med seksuelle behov.

– Eldre har få arenaer hvor de kan få kunnskap og hjelp til å snakke om seksualitet og seksuelle utfordringer på en åpen og informativ måte, sier hun.

Derfor mener hun at det er spesielt bra at det åpnes opp for samtale omkring seksualitet og seksuell helse i sykehjemmet i Broby.

Kunnskapsmangel

Live Mehlum mener at løsningen ligger i utdanningen.

– Det aller viktigste er da at helsepersonell på norske sykehjem blir bevisstgjort og får kunnskap og kompetanse slik at de føler seg trygge i samtale med beboerne om temaet.

Noen vanskelige hendelser på sykehjemmet førte til at de startet et prosjekt om seksuell helse for ett år siden. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Helsetjenesten i fengslene er redde for å ta opp tema seksualitet og seksuell helse, forteller hun.

– Mye basert på at de føler at de mangler kunnskap og kompetanse om seksualitet men også om hvordan initiere disse samtalene.

I dag er det til og med vanlig at leger ikke kjenner til muligheten for å rekvirere seksualtekniske hjelpemidler til pasientene via Nav, legger hun til.