Svensk politi gir vektere antiterror-opplæring

Under terrorangrepet i Drottninggatan i Stockholm 7. april i fjor var vektere på åstedet før politiet.

Fem mennesker ble drept og 14 såret da en lastebil kjørte inn i den travle gågaten i Stockholm sentrum.

Under terrorangrepet fikk politiet hjelp av vektere fra Storstockholms lokaltrafik (SL) til å sperre av den stasjonen der gjerningsmannen forsvant, og senere også til å sperre av hele sentralstasjonen i Stockholm.

Det har ført til at Storstockholms lokaltrafik (SL) har inngått et samarbeid med politiet om at alle deres vektere skal få opplæring om hva de skal gjøre i tilfelle de er til stede under et terrorangrep, skriver SR.

Sikkerhetsvakt stoppet selvmordsbomber

Rakhmat Akilov har innrømmet å stå bak terrorangrepet i Drottninggatan. Rettsaken mot ham startet i Sverige tirsdag i denne uken.

Ved flere anledninger de siste årene har vektere og sikkerhetsvakter stoppet terrorangrep.

Blant annet stoppet Salim Toorabally en selvmordsbomber som ville inn på Stade de France under terrorangrepene i Paris 13. november 2015.

Terroristen Bilal Hadfi sprengte seg i stedet i luften utenfor stadion, og tok dermed bare sitt eget liv i stedet for mange tilskuere inne på stadion.

Samme opplæring som ordenspolitiet

Alle SLs 350 skal få opplæring av politiet. Så langt har 250 gått gjennom opplæring av Tomas Koppelman Hellgren ved politiet i Stockholm.

– Vekterne er mange og de er ofte først på plass. De må styrkes i sin rolle i å håndtere dette og vite hvordan de skal oppføre seg, vite hva de kan forvente at politiet gjør når vi kommer og sette i verk mange tiltak før vi kommer sier Hellgren.

Han sier at vekterne får omtrent samme utdannelse som det ordenspolitiet i Stockholm får.

T-banen og knivangrep

Amelie Pettersson arbeider på trygghetssentralen til Storstockholms lokaltrafik. Hun er av dem som får utdannelse av politiet om hvordan man skal oppføre seg ved et terrorangrep. Foto: Henrika Åkerma / SR

Blant scenarioene som vekterne får opplæring i, er angrep på T-banen og eller angrep med kniv.

– Knivangrep har jo vært ganske vanlige den siste tiden. Det er et av scenarioene vil har trent med vekterne, sier Hellgren ved Stockholms-politiet.

Han bekreftet også at terrorangrep på T-banen er en mulighet de har sett nærmere på.

– De trengte alle våre ressurser

Også de som arbeider på SLs trygghetssentral, der man blant annet overvåker stasjonsområdene, får utdanning av politiet.

Amelie Pettersson arbeider på trygghetssentralen og har allerede fått opplæring av politiet.

Hun sier at erfaringene fra fjorårets terrorangrep viser at et samarbeid er viktig.

– De trengte alle ressurser vi har. Vi måtte jo hjelpe til overalt der vi kunne, sier Petterson.